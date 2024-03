Io Canto Senior, il format “innovativo” arriva su canale 5. Le news

Nonostante sembrasse uno scherzo, a Gente, Al Bano ha confermato che presto andrà in onda Io Canto Senior. Il format è uno spin off di Io Canto, ma l’idea è stata “copiata” da The Voice Senior.

Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker che si mormora sia andata in soccorso “dell’indaffarato Gerry Scotti“. Per ora, secondo quanto riferito da Al Bano, sono stati confermati due giudici: lui e Iva Zanicchi. Le novità non sono grandi e nemmeno molto entusiasmanti, ma Mediaset continua a non temere la concorrenza.

Questo è il terzo format che viene preso in prestito da Antonella Clerici. Prima il ritorno di Io Canto Generation, poi Io Canto Family e ora Io Canto Senior, a Mediaset si mette da parte la fantasia e si prende la Rai come ispirazione. Più volte Antonella ha scherzato su questa cosa ma non avrebbe mai pensato che davvero la rete potesse copiarle l’ennesimo format.

In realtà si prevede che non sarà un grande successo sia perché molto simile a Io Canto Generation, sia perché si ripropone un format che va molte forte su Rai 1. Ma Mediaset, nonostante continui ad accumulare insuccessi, sembra non avere paura. Potrebbe aiutare un tocco di novità e leggerezza all’interno del programma, ma si preferisce riproporre sempre anche gli stessi volti.

Le parole di Antonella Clerici

Lo scorso 27 febbraio la Clerici aveva rilasciato un’intervista a Chi, dove aveva commentato questa voce che circolava già da un po’. La conduttrice pensava fosse uno scherzo, poiché ha ammesso che non è la prima volta che Mediaset copia. Al di là della scarsa inventiva, lei ha voluto sottolineare come questo “non sia un bel servizio per il pubblico“.

Proprio a livello televisivo, infatti, non è molto bello ed innovativo riproporre format uguali ma su reti diverse. Ed inizialmente era stato annunciato Gerry Scotti come conduttore. Dunque sarebbe sembrato un torto personale, più che semplicemente una copia di un format. Ora la Hunziker è andata in soccorso del conduttore e spera di poter fare buoni ascolti dopo l’insuccesso ottenuto con Michelle Impossible. Ma ad oggi le probabilità sembrano essere davvero poche.