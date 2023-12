Io canto generation, vince Marta Viola: la giuria se ne lava le mani

Ha vinto Io canto generation 2023 Marta Viola. Una finale ricca di momenti di suspense, grandi esibizioni e applausi. Per arrivare al nome del vincitore, è stato necessario per i giovanissimi concorrenti affrontare varie manche. Ognuna di queste ha permesso ad alcuni di proseguire con la gara, mentre altri hanno dovuto piano piano lasciare la competizione.

I giudici se ne sono lavati le mani. Infatti, nelle classifiche stabilite solo dai loro voti la distanza fra i concorrenti è davvero minima o spesso anche nulla. A decidere e ad avere la parola finale è stato il pubblico presente in studio, ovvero i 100 spettatori con il telecomando in mano. D’altronde i giudici Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Orietta Berti e Albano hanno sempre dato tanti 9 e qualche 10. “Non annoiatevi, sono bravi tutti. Lasciamo la scelta al pubblico”, ha spiegato Michelle.

Più volte, nel corso della serata, i giudici hanno ribadito il concetto: hanno preferito dare a tutti più o meno gli stessi voti, in modo da lasciare al pubblico la decisione finale. Questo anche perché la giuria non è riuscita, sin dalla prima puntata, a dare voti bassi ai giovani concorrenti, tutti molto talentuosi.

Non solo gare, ma c’è stato spazio anche per altri emozionanti momenti, ad esempio con la sorpresa di Renato Zero, l’ospite della finale di Io canto generation 2023. Passando alla gara, la prima manche ha dato la possibilità a Rocco, Sofia e Nicole di andare avanti. Invece Elia, Lorenzo e Andrea sono stati eliminati. Qui di seguito la classifica della prima manche, stabilita attraverso i voti della giuria e di 100 spettatori presenti in studio.

Rocco Pepe Sofia Leto Nicole Corrente Elia Pedrin Lorenzo Sebastiano Andrea Urru

Con la seconda manche sono stati eliminati Samuele Spina, Eric Koci e Carola Boccadoro. Inaspettata l’eliminazione di Eric, per il quale c’è stato uno standing ovation. Infatti, in pochi si aspettavano che lui non sarebbe passato alla fase finale. Ma così è stato. Stesso discorso l’hanno fatto per Carola. Molti telespettatori erano convinti, infatti, che sarebbero passati nella fase successiva Marta, Carola ed Eric. Qui di seguito la classifica della seconda manche.

Marta Viola Daniele Mattia Inzucchi Andrea Carpinteri Samuele Spina Eric Koci Carola Boccadoro

I sei concorrenti rimasti in gara si sono sfidati nella terza manche, quella dei duetti. Questa volta non sono stati eliminati dei concorrenti, ma è iniziata la fase della raccolta voti per i giovani cantanti. Di seguito la classifica complessiva dei voti dati dagli spettatori presenti in studio.

Marta Viola Sofia Leto Nicole Corrente Daniele Mattia Inzucchi Rocco Pepe Andrea Carpinteri

Quale risultato ha portato la quarta manche della finale del 27 dicembre 2023? Sono stati eliminati Rocco, Nicole e Andrea. Pertanto, sono giunti nella manche finale Marta, Sofia e Daniele.

Marta Viola Sofia Leto Daniele Mattia Inzucchi Rocco Pepe Nicole Corrente Andrea Carpinteri

È arrivato il momento dell’ultima manche della finale del talent show condotto da Gerry Scotti. La prima classificata è stata Marta Viola, la quale ha vinto un corso alla New York Film Academy di Firenze. La giovanissima cantante ha colpito la giuria e il pubblico sin dalla prima puntata. Nel corso di questa finale è stato, da subito, evidente che avrebbe vinto lei. Infatti, già dalle prime votazioni, Marta spiccava rispetto agli altri, che hanno ottenuto quasi sempre gli stessi voti dai giudici. La vincitrice si è goduta anche più di una standing ovation in questa finale.