Io canto generation, Renato Zero superlativo: la scena è toccante

Bellissima sorpresa per Lorenzo Sebastiano a Io canto generation 2023. Il giovanissimo concorrente ha avuto l’opportunità di esibirsi con Renato Zero sul palco del talent show di Canale 5. Il momento ha suscitato molta commozione in studio. In particolare, Lorenzo e i suoi genitori, presenti tra gli spettatori e più volte ripresi dalle telecamere, non hanno trattenuto le lacrime. Il ragazzino non sapeva che sarebbe entrato il celebre cantante italiano.

Dopo la semifinale della scorsa settimana, questo è il primo momento davvero commovente dell’ultima puntata. Proprio tutti sono apparsi con gli occhi lucidi. Tra questi Gerry Scotti, che è apparso davvero emozionato ancora prima dell’ingresso di Renato Zero. Ciò è accaduto quando Lorenzo è stato eliminato. Nella prima manche hanno ottenuto meno punti in classifica – attraverso i voti dei giudici (Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano e Orietta Berti) e dei 100 spettatori presenti nel pubblico in studio – Elia Pedrin, Lorenzo e Andrea Urru.

Invece, hanno avuto la meglio Rocco Pepe, Sofia Leto e Nicole Corrente. I tre sono passati alla fase successiva. Non è, dunque, andata bene agli tre concorrenti, che non hanno reagito malissimo, in quanto ormai questa è la finale di Io canto generation. A un certo punto, Gerry Scotti ha chiamato al centro studio solo Lorenzo. Il conduttore ha fatto sapere di averlo ascoltato mentre cantava un brano nel camerino. Gerry ha precisato di aver subito pensato che, di fronte a qualunque risultato, avrebbe permesso a Sebastiano di cantarla in studio.

Ed ecco che Lorenzo ha iniziato a esibirsi con I migliori anni di Renato Zero. Tanti applausi da parte del pubblico, per la sua bravura. Improvvisamente è entrato Zero, arrivando alle sue spalle. Sentendo la voce del cantante cantare il suo brano, Lorenzo è apparso confuso. Dopo di che, si è girato e si è trovato di fronte al celebre cantautore, lasciandosi andare alle lacrime per l’emozione. Questa è una scena toccante, in quanto è bello notare che un bambino è in grado di commuoversi trovandosi a fianco di un grande artista senza tempo, che non è tra i nomi più seguiti dalla nuova generazione.

Intanto, tutti i suoi compagni d’avventura sono apparsi entusiasti e commossi nel vedere Renato Zero nello studio di Io canto generation. Questo ha confermato che non erano al corrente della sua presenza. Zero ha cantanti insieme a Lorenzo, abbracciandolo. Lo stesso artista si è commosso subito dopo quando si è complimentato con il giovanissimo cantante:

“Un ragazzino che potrebbe essere te alla tua età. Gli lascio questo passaggio, fatti onore perché da te voglio grandi soddisfazioni. Io stavo lì dietro tremando. I miei colleghi stagionati mi possono capire”

Tutti i presenti in studio non hanno trattenuto le lacrime. Albano, Amendola e Michelle nella giuria hanno mostrato tutta la loro commozione. Anche Anna Tatangelo non ha trattenuto le lacrime nel vedere questa scena.