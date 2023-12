Io canto generation, semifinale tra le lacrime: chi sono i finalisti

Nella prima serata di lunedì 18 dicembre 2023 è andata in onda la semifinale di Io canto generation: chi sono i finalisti? Sono in tutto 12 i giovani cantanti che sono passati in finale. La squadra che ha perso ha avuto una seconda possibilità: due concorrenti sono stati salvati dal pubblico in studio e altri due dalla giuria, composta da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano e Orietta Berti con la partecipazione di Chiara Tortorella. Il regolamento della semifinale è stato differente rispetto alle scorse puntate. Infatti, le sei squadre sono state sono diventate due, capitanate da Fausto Leali e Iva Zanicchi.

Come aveva proposto Anna Tatangelo, sono stati i due veterani a prendere il comando. Fausto Leali ha fatto squadra con Tatangelo e Benedetta Caretta, mentre Zanicchi con Cristina Scuccia e Mietta. La gara della semifinale è stata caratterizzata da 4 manche, dove le due squadre hanno raccolto punti. Non sono mancate le lacrime. Ad esempio quando Andrea Carpinteri ha cantato Ovunque Sarai di Irama, dedicandola a sua nonna, molti presenti in studio si sono commossi, come Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Marta Viola, invece, ha ottenuto più di una standing ovation. Anche altre esibizioni hanno lasciato il segno, come quella di Nicole, per cui i presenti in studio si sono alzati in piedi. A colpire è stato, poco dopo, il racconto di Eric Baci, il quale ha ammesso che a scuola purtroppo non socializza molto. Invece, a Io canto generation, Eric ha trovato tanti amici e tutti gli altri giovani concorrenti si sono alzati in piedi applaudendo al suo discorso.

Dopo le tre manche con i voti dei giudici e del pubblico presente (100 spettatori provvisti di telecomando), la squadra di Fausto Leali è arrivata a un totale di 545 punti e quella di Iva Zanicchi a 347 punti. A questo punto, le due squadre si sono sfidate nella quarta manche con due esibizioni corali.

Io canto generation 2023: chi ha preso e chi sono i finalisti

Ha vinto la squadra di Fausto Leali con 632 punti. Dunque, ha perso la squadra di Iva Zanicchi con 623 punti. A questo punto, la giuria e Chiara Tortorella hanno dovuto scegliere due concorrenti da salvare per la finale. I giudici e la conduttrice radiofonica hanno scelto di Daniele Mattia e Andrea Carpinteri. Gli spettatori presenti in studio hanno salvato Carola Boccadoro e Samuele Spina.

I finalisti di Io canto generation 2023 sono Daniele Mattia, Andrea Carpinteri, Eric Baci, Elia Pedrini, Nicole Corrente, Marta Viola, Rocco Pepe, Lorenzo Sebastiano, Andrea Urru, Sofia Leto, Carola Boccadoro e Samuele Spina. Lacrime per i concorrenti che non sono riusciti ad accedere alla finale. Anche i finalisti non hanno trattenuto le lacrime per i quattro giovani cantanti che sono stati eliminati in questa semifinale: Maria D’Amato, Pietro Agnello, Laura Pizio e Aurora Castellani.

Commosso, a fine puntata, Gerry Scotti non ha mandato in onda la clip con i momenti più emozionanti. Il conduttore ha annunciato una sorpresa per il pubblico, come augurio di Buon Natale. Scotti ha cantato insieme a tutti i concorrenti, i sei coach e i quattro giudici.