Io canto generation 4° puntata: eliminati. Annunciati cambiamenti

Io canto generation 2023 è andato in onda con la quarta puntata e sono stati eliminati altri due giovanissimi concorrenti. Anche questa volta i piccoli cantanti si sono sfidati in quattro manche, capitanati dai loro coach Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Cristina Scuccia e Mietta. Chiaramente la gara è sempre più avvincente e difficile per questi giovani concorrenti.

Dopo l’assenza nella scorsa puntata, nella giuria è, intanto, tornato Albano Carrisi, che ha votato insieme a Michele Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola. I quattro giudici sono stati affiancati solo alla fine dalla conduttrice radiofonica di radio R101, Chiara Tortorella, per decidere il primo concorrente salvo.

Stasera livelli altissimi a Io canto generation. Ci sono state esibizioni davvero importanti, con i giudici seriamente in difficoltà nella decisione sul 10 da dare, in quanto possono farlo solo per un concorrente e una volta sola in una puntata. Più di una standing ovation, con brani che hanno fatto la storia e i giovani concorrenti davvero esplosivi nei duetti con i loro coach. Nell’ultima e quarta manche si sono sfidati Eric, Andrea, Davide, Samuel, Nicole ed Elia.

Ed è arrivato il momento di scoprire com’è cambiata la classifica con i voti della giuria e dei 100 spettatori dotati di telecomando presenti in studio sulla quarta manche:

Squadra Leali con 242 punti Squadra Mietta con 217 punti Squadra Caretta con 202 punti Squadra Tatangelo con 200 punti Squadra Zanicchi con 196 punti Squadra Scuccia con 186 punti

Nella quarta puntata di Io canto generation ha perso la squadra di Cristina Scuccia. Davide Di Domenico, Aurora Castellani, Rocco Pepe e Ashley Bocar. Il primo concorrente salvato dalla giuria e da Chiara Tortorella è Rocco. Invece, il pubblico presente in studio ha deciso di salvare Aurora. Sono stati quindi eliminati Davide e Ashley.

Anche stasera non sono mancate le lacrime sia per i Coach che per tutti i concorrenti. Michelle Hunziker, con gli occhi lucidi, ha consigliato a tutti loro di godersi questo momento, nonostante le eliminazioni.

Io canto generation 2023, anticipazioni semifinale: cambia il regolamento

Gerry Scotti ha anticipato che la prossima puntata sarà la semifinale e la gara cambierà. Infatti, il conduttore ha annunciato che cambieranno i regolamenti. Il padrone di casa ha fatto intendere che ci saranno modalità differenti legate soprattutto alle eliminazioni. “Ci saranno solo due squadre in competizione e due capi squadra”, ha anticipato Scotti. Quest’ultimo ha chiesto ai Coach stessi di scegliere chi guiderà le due squadre, composte ognuna da quattro concorrenti.

Anna Tatangelo ha affermato che, secondo lei, sarebbe giusto lasciare questo compito a Fausto Leali e Iva Zanicchi. A decidere tutti i dettagli sarà il direttore d’orchestra prima della semifinale. Prima di chiudere la puntata, Scotti ha chiesto ai 6 Coach di esibirsi con un loro cavallo di battaglia.