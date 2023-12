Io canto generation 3° puntata, eliminati: un’uscita commovente

Il 6 dicembre 2023 è andata in onda la terza puntata di Io canto generation nella prima serata di Canale 5 e Gerry Scotti ha dovuto annunciare altri due eliminati. I giovani concorrenti si sono nuovamente sfidati tra loro, divisi in 6 squadre capitanate da Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta, Iva Zanicchi, Mietta e Fausto Leali. La sfida si fa sempre più dura perché ora tre team sono composte da solo due talenti. In questa nuova puntata, nella giuria non è stato presente Albano Carrisi.

Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola sono stati affiancati dalla conduttrice radiofonica di radio R101 Chiara Tortorella. Quest’ultima solitamente ha il compito, a fine puntata, di decidere con i giudici gli eliminati definitivi della puntata. Nella terza puntata, invece, ha seguito ogni esibizione potendo dare il suo voto al posto di Albano. Il cantante di Cellino San Marco aveva annunciato, nel corso del secondo appuntamento della scorsa settimana, che non ci sarebbe stato.

Perché Albano non ha preso parte alla terza puntata di Io canto generation 2023? Carrisi è impegnato con un concerto in Australia. Proprio da lì ha inviato un video messaggio, che Gerry Scotti ha mandato volentieri in onda, con cui ha salutato i presenti in studio e il pubblico. Il cantante dovrebbe tornare a sedere e votare tra i giudici dalla prossima settimana.

Ed ecco la classifica finale definitiva ottenuta dalle sei squadre attraverso le quattro manche con i voti della giuria e di 100 spettatori che hanno potuto votare in studio:

Squadra Tatangelo con 253 punti Squadra Caretta con 219 punti Squadra Mietta con 195 punti Squadra Scuccia con 191 punti Squadra Zanicchi con 186 punti Squadra Leali con 176 punti

Prima di avere questo risultato, tutti i giovani cantanti si sono abbracciati tra loro, gesto apprezzatissimo da Gerry Scotti. Com’è possibile notare, hanno rischiato fino alla fine di perdere la squadra di Iva Zanicchi e quella di Fausto Leali. Non ha avuto rivali, invece, Anna Tatangelo, che ha sempre ottenuto punti abbastanza alti e nettamente distanti dai team rivali.

Alla fine ha perso la squadra di Fausto Leali. Nicole Malizia, Andrea Urru, Sophia Marino ed Samuele Spina si sono esibiti per ottenere da giudici e spettatori il voto per continuare il proprio percorso nel talent show. Un concorrente è stato salvato dalla giuria e un altro dal pubblico presente in studio.

Prima di conoscere il risultato finale, Nicole si è lasciata andare a un discorso che ha commosso tutti. La giovanissima concorrente ha spiegato che questa è un’esperienza forte. La 13enne ha mostrato molta maturità nel suo discorso, con il quale ha fatto notare che non è importante la durata di questo percorso, bensì come viene affrontato. “Sei una ragazza molto in gamba”, ha commentato Scotti.

Impossibile non notare gli occhi lucidi dei presenti e, anche nel finale di questa puntata, non sono mancate le lacrime. I giudici hanno salvato Andrea Urru, mentre gli spettatori presenti Samuele Spina. Gli eliminati della terza puntata di Io canto generation 2023 sono Nicole e Sophia.

La prima ha nuovamente commosso tutti quando le è stato chiesto di esibirsi per un’ultima volta su quel palco con il brano La cura di Franco Battiato. “Vorrei dedicare questa canzone ai miei genitori, ma soprattutto al mio fratellino Gabriele che è venuto a vedermi”, ha concluso la giovanissima cantante.

Giudici, coach e anche Gerry non hanno trattenuto le lacrime. I suoi compagni hanno pianto per le due eliminate e Scotti ha sottolineato che Nicole è stata la protagonista di questa puntata.