Io Canto Family, Hunziker chic in smoking: quanto costa l’outfit?

Michelle Hunziker non smette mai di stupire i suoi fan e lo ha fatto anche nel corso dell’ultima puntata di Io Canto Family. La conduttrice originaria della Svizzera ha lasciato tutti di stucco con il suo outfit super cool, tutto da copiare per la stagione primaverile.

La conduttrice svizzera ha preso in mano le redini di Io Canto, declinato nella sua versione “Family”. Nella prima serata di Canale 5, infatti, si esibiscono giovanissimi talenti accompagnati dai loro familiari, che regalano sempre grandi emozioni all’affezionatissimo pubblico della trasmissione. Insieme alla Hunziker, poi, c’è un cast di tutto rispetto, composto da giudici del calibro di Orietta Berti, Fausto Leali, Claudio Amendola, e dai coach Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e tanti altri ancora.

Impossibile non notare, oltre alle splendide voci dei partecipanti al programma, anche i look della conduttrice, che stupisce sempre tutti con la sua incredibile bellezza. La parola d’ordine per questa edizione è: tailleur! Sin dalla prima puntata di Io canto Family, la padrona di casa ha sfoggiato un tailleur più bello dell’altro, tutti accomunati dal taglio maschile e dal gilet coordinato. Per la seconda puntata, la conduttrice ha scelto un outfit sui toni dell’azzurro cielo, in grado di mettere in risalto tutto il suo fascino.

I look della conduttrice sono tutti firmati Emilio Sosso, grande firma della moda Made in Italy. La scelta dei tessuti e delle fantasie, unita alla cura per i dettagli e all’amore per la moda, fanno di questo brand uno dei più apprezzati dalla Hunziker. Non a caso la showgirl ha scelto questo brand per la sua nuova avventura a Io Canto Family. Impossibile dimenticare il primo look con cui la bella Michelle ha inaugurato il suo percorso su Canale 5: un tailleur sui toni del beige e dalla fantasia a quadri molto elegante e raffinata. Come si legge sul sito ufficiale di Emilio Sasso, i tailleur che la Hunziker sfoggia in prima serata tv vanno dai 450 euro per una giacca doppiopetto fino ai 1.200 euro per uno smoking completo.