Inzaghi e l’ex UeD Angela Robusti sposi: invitati, location, abiti, foto

Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono diventati marito e moglie. L’allenatore e l’ex volto di Uomini e Donne si sono sposati in uno dei loro luoghi del cuore, Formentera. Fin dai tempi in cui era calciatore, ‘Pippo’ ha frequentato l’isola delle Baleari, divenuta una sorta di seconda sua casa in cui trascorrere il tempo libero e riposarsi. Per questo ha scelto quel luogo per il matrimonio. Il fatidico “Sì” è arrivato martedì 18 giugno 2024, a Sant Francese, storica chiesetta nel centro dell’isola.

Come riferito da Chi Magazine, che era presente all’evento ed ha anche restituito una serie di scatti delle nozze, dopo il rito nuziale, la combriccola si è diretta al ristorante Bocasalina e infine all’Hotel Tahiti. Ad organizzare il party è stata la naturalmente sposa che è una wedding planner. Angela, per il suo matrimonio, ha deciso di indossare due abiti differenti, come da consuetudine: uno per il rito e uno per i festeggiamenti. A dominare è stato il colore bianco, scelto anche dallo sposo per il suo vestito. Nel corso della baldoria, hanno suonato dj Pigna e il gruppo musicale Gipsy Kings.

Nel complesso gli invitati sono stati circa 260. Ovviamente non poteva mancare il fratello di ‘Pippo’, Simone. L’allenatore dell’Inter è stato accompagnato dalla moglie Gaia Lucariello. Si sono visti anche tanti ex campioni che hanno condiviso con Inzaghi una miriade di lotte calcistiche sul rettangolo verde: Fabio Cannavaro, Bobo Vieri con Costanza Caracciolo, Massimo Oddo, Massimo Ambrosini, Giuseppe Pancaro e altri. Tra gli invitati anche il cantante Marco Masini.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti nel segno dell’amore e della famiglia

L’allenatore e l’ex volto di Uomini e Donne hanno iniziato a frequentarsi circa sei anni fa. Galeotto fu un incontro casuale a una festa, come spiegato in passato dallo stesso ‘Pippo’ che ha ricordato che quando vide la prima volta la ragazza rimase subito fulminato da cotanto splendore: “Era bellissima”. La Robusti era reduce dall’esperienza nel dating show di Maria De Filippi e fu a sua volta stregata dall’ex calciatore. Iniziò così la love story dalla quale nel 2021 è nato Edoardo e nel 2023 Emilia. Nelle scorse ore l’ultimo tassello: i fiori d’arancio. Viva gli sposi!