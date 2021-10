Inzaghi e Angela Robusti (ex UeD): è nato il loro primo figlio, sesso e nome

Filippo ‘Pippo’ Inzaghi, 48 anni, e Angela Robusti, 31, sono diventati genitori: a rivelarlo in esclusiva è il Corriere della Sera che ha reso noto che l’allenatore del Brescia e l’ex volto di Uomini e Donne, legati sentimentalmente dal 2018, hanno accolto il loro primogenito oggi, sabato 23 ottobre, intorno alle 16.00. La coppia ha chiamato il suo primo figlio Edoardo.

La dolce notizia ha risolto anche un piccolo giallo sportivo: i tifosi del Brescia non hanno visto il timoniere delle ‘Rondinelle’ in panchina per il match contro la Cremonese, valido per la classifica del Campionato di Serie B. Al posto di Inzaghi si è presentato il suo vice, Maurizio D’Angelo. Si è poi compreso che l’assenza di Pippo era ricollegabile al fatto che è diventato padre. Un momento che ha voluto vivere in prima persona, vicinissimo alla sua Angela, accompagnata in ospedale e coccolata fino al momento della nascita di ‘Edo’.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti, un amore vissuto con riserbo

‘Super Pippo’ e Angela Robusti hanno approfondito la loro conoscenza nel 2018, scoprendo di provare dei forti sentimenti reciproci. Ne è nata una love story intensa, oggi culminata con la venuta alla luce di un frutto d’amore, il piccolo Edoardo. La coppia ha sempre coltivato il proprio rapporto lontano dai riflettori mediatici, mantenendo assoluto riserbo sulla relazione. Piccola eccezione, l’annuncio, fatto qualche mese fa, relativo alla gravidanza di Angela.

Inzaghi non ha bisogno di presentazioni, essendo stato uno dei giocatori italiani più noti e forti della storia del calcio. Lungo la sua carriera ha vinto una miriade di trofei. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera di allenatore. Ha incontrato la Robusti mentre sedeva sulla panchina del Venezia.

Angela, di 17 anni più giovane del compagno, si è invece fatta notare in tv per aver partecipato a Uomini e Donne. Nello show orchestrato da Maria De Filippi ha corteggiato Luca Onestini (il bolognese scelse però Soleil Sorgè nel corso del suo trono). Laureata in architettura, è nata e cresciuta in Veneto.