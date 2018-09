Chi sono gli invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Le disdette dell’ultimo minuto capitano ad ogni matrimonio, pure a quello di Fedez e Chiara Ferragni. La popolare coppia ha ricevuto alcuni no dagli invitati. No piuttosto importanti, come quello di Mika. Che, amico di Federico grazie a X Factor, ha dovuto disdire a poche ore dalla cerimonia la sua presenza. Il cantante libanese lo ha annunciato su Twitter, professandosi dispiaciuto e amareggiato per questa gravosa assenza. “Amico mio Fedez, mi dispiace tantissimo non venire stasera al matrimonio da favola che tu e Chiara Ferragni avete preparato (grazie per avermi raccontato tutte le sorprese che avete in serbo per stasera). Quanto vorrei essere lì! E ci sarò, col pensiero, e vi sarò vicino”, ha scritto Mika su Twitter, non specificando i motivi della sua assenza.

Mika e Max Pezzali assenti al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Grande assente al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni pure Max Pezzali. La moglie del cantante, Debora, ha annunciato su Instagram che non potranno esserci. “Eravamo prontissimi per il matrimonio ma, purtroppo, un grave imprevisto ci impedisce di partecipare”, ha scritto la donna. Qual è questo grave imprevisto? Al momento non ci è dato saperlo, ma è probabile che Max torni a parlare della vicenda in futuro.

Assente perché non ha ricevuto l’invito è invece Fabio Rovazzi. Quest’ultimo, diventato popolare proprio grazie a Federico Lucia, ha da qualche mese tagliato ogni legame con il rapper, sia professionale sia privato. I motivi della rottura tra i due non sono mai stati resi noti ma Rovazzi si è detto dispiaciuto per questa situazione e pronto a riconciliarsi con l’ex amico.

Anche J-Ax non sarà presente al matrimonio italiano dell’anno. L’artista è impegnato in un concerto, come annunciato sui suoi canali social. Non è chiaro però se l’invito di Fedez sia arrivato oppure no. Da poche settimane i due hanno rotto il loro sodalizio professionale, durato anni. J-Ax ha addirittura lasciato la Newtopia, casa di produzione fondata con Fedez.

Giusy Ferreri ha cantato alla festa pre matrimoniale di Fedez e Chiara

All’evento social dell’anno non è mancata Giusy Ferreri. La siciliana ha cantato alla festa pre-wedding di Fedez e Chiara Ferragni, facendo scatenare tutti i presenti con le sue hit di successo, a partire dall’ultima Amore e capoeira.