“Invidio tua figlia”, Cecilia Rodriguez gela la fan: “Non sono malata di quella roba”

Cecilia Rodriguez tra poche settimane diventerà mamma per la prima volta, dando alla luce Clara Isabel. Il parto della figlia è previsto per metà ottobre. Dunque la piccina verrà alla luce tra un mese e mezzo. Nel frattempo la modella argentina si gode l’ultimo scampolo d’estate in compagnia del marito e futuro papà Ignazio Moser. Non c’è invece al suo fianco la sorella Belen con la quale ci sarebbero dei problemi importanti e non ancora risolti. ‘Chechu’ continua anche ad essere molto attiva sui social, dove ama immortalarsi con il pancione, informando i followers dei suoi spostamenti e di come sta vivendo la gravidanza. Nei giorni scorsi una fan ha scritto un commento che voleva essere una sorta di complimento ‘invidioso’, ricevendo dall’influencer sudamericana una replica fulminea.

La donna in questione, sotto a un post Instagram di Cecilia, ha scritto di essere invidiosa della collezione di scarpe e borse che erediterà dalla mamma la piccola Clara Isabel. Un intervento che ha catturato l’attenzione della modella argentina, la quale ha fornito una risposta ‘ghiacciata’: “Ma guarda che io non sono quella malata di borse e scarpe”. La fan ha contro ribattuto, sottolineando di provare una “sana invidia” e lasciando intendere che il suo commento non voleva essere in alcun polemico. La Rodriguez non ha più scritto alcunché. In effetti è vero che Cecilia non è “malata” di borse e scarpe come altre influencer che un giorno sì e l’altro pure ostentano sui loro profili oggetti d’abbigliamento lussuosi.

Per quel che riguarda la gravidanza, tutto procede a gonfie vele. A inizio agosto Cecilia ha riferito di essere aumentata 13 kg e di stare bene, essendosi abituata al cambiamento fisico. Unica nota ‘stonata’ attuale per l’influencer è il rapporto con la sorella maggiore. Da prima di Pasqua le due non si mostrano assieme. Si sussurra che abbiano litigato e che si sia creata una frattura familiare di non poco conto. Secondo le ultime indiscrezioni, Belen avrebbe provato di recente a ricucire, ma Cecilia avrebbe alzato un muro. In questo momento non sarebbe disposta ad avere un confronto. L’arrivo di Clara Isabel potrebbe aiutare a sistemare le frizioni.