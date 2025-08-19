Belen e Cecilia: “Hanno litigato di brutto, quando tornerà la pace”

Tra Belen e Cecilia Rodriguez non corre buon sangue ormai da tempo. Le due sorelle argentine sono distanti, come mai prima d’ora. Infatti, la famiglia Rodriguez è sempre stata molto unita, sia privatamente che sul lavoro. Ma ecco che, improvvisamente, mesi fa è arrivata una rottura. Il tutto è accaduto poco dopo che Cecilia ha annunciato la sua prima gravidanza. Sembra proprio che le due sorelle non siano ancora riuscite a risolvere i loro problemi e ora arriva una nuova indiscrezione al riguardo.

Mentre mamma Veronica si prende la responsabilità di smentire le fake news legate al marchio Luna Marì, arrivano delle novità sulla loro famiglia. A parlare è Alessandro Rosica. Su Instagram, l’esperto di gossip fa sapere che diversi mesi fa Belen e Cecilia avrebbero avuto un litigo molto pesante. Non solo, pare che Rosica sia a conoscenza di un passo che la prima vorrebbe fare nei confronti della sorella.

“Belen e Cecilia hanno litigato di brutto da tantissimi mesi ma la pace tornerà con il parto di Cechu. La sorella maggiore andrà lì a gran sorpresa e faranno pace”

L’esperto di gossip è convinto che Belen si farà avanti una volta che la sorella diventerà madre e che tra loro tornerà finalmente la pace. Al parto manca ancora un po’ di tempo. Precisamente, Cecilia e Ignazio Moser dovrebbero accogliere il loro primo figlio verso metà ottobre. Dunque, per ora, sembra che tra le due sorelle Rodriguez continueranno a mantenere le distanze tra loro. L’intenzione di Belen sarebbe quella di recuperare il rapporto tramite la nascita del nipote.

Non è mai stato reso noto il motivo per cui le due sorelle abbiano litigato al punto di distaccarsi totalmente. Ormai da diversi mesi non appaiono più insieme e non condividono più nulla. Tra le varie indiscrezioni è spuntato fuori anche il nome di Ignazio. Infatti, a detta di molti, Moser sarebbe al centro dei litigi tra le Rodriguez. Chiaramente, questa resta solo un’indiscrezione, in quanto non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Anche gli altri componenti della famiglia mantengono il silenzio al riguardo. Ora non resta che attendere per scoprire se effettivamente con la nascita del nipotino, Belen deciderà di riavvicinarsi a sorpresa a Cecilia. Nel frattempo, sembra che la prima abbia ritrovato l’amore. In questi giorni, la conduttrice argentina è stata beccata in atteggiamenti che lasciano poco spazio ai dubbi, in Sardegna, con Nicolò De Tomassi, un avvocato romano.