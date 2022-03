Inventing Anna, la vera Anna (Delvey) Sorokin è stata estradata: “È furiosa”

Brutte notizie per la truffatrice che ha ispirato la serie tv Netflix di successo, che ora non si troverebbe più sul suolo degli Stati Uniti

Dov’è ora la vera Anna ‘Delvey’ Sorokin che ha ispirato la serie tv di successo Inventing Anna? La falsa ereditiera russa pare che sia tornata in Germania e che abbia lasciato gli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il New York Post, sarebbe stata estradata ieri, lunedì 14 marzo. Dopo aver truffato hotel, amici e banche è finita in carcere nell’anno 2019. Con una grande abilità e tanta astuzia, era riuscita a ingannare le élite di New York tra il 2016 e il 2017. Si finse una ricca ereditiera e oggi pare che sia particolarmente furiosa per come si sarebbero evolute le cose.

Anna Sorokin si trova in Germania, dopo essere stata imbarcata su un volo per Francoforte: questa la notizia. Chiaramente è stata rilasciata dal centro di detenzione in cui si trovava, nello Stato di New York. Secondo quanto riporta una fonte a lei vicina, pare che la truffatrice di Inventing Anna sia furiosa, in quanto aveva appena lanciato un appello per continuare a vivere negli Stati Uniti. Intanto, la serie tv Netflix che si è ispirata alla sua particolare storia sta appassionando milioni di persone.

Attualmente, è la seconda serie più vista in lingua inglese, subito dopo Squid Game. Il suo account Instagram continua a essere gestito da Blake Cummings, il quale ha rivelato, appunto, che la Sorokin non si aspettava di essere estradata.

Chi è la vera Anna (Delvey) Sorokin

In queste settimane la finta ereditiera russa ha decisamente attirato tutta l’attenzione su di sé. Quasi tutto quello che riprende la serie tv sembra corrispondere alla realtà. In particolare: le numerose bugie da lei dette, i viaggi gratuiti sul jet privato e le truffe ai danni degli hotel e degli amici di Manhattan. Secondo il dipartimento di giustizia di New York, le sue frodi dovrebbero valere ben 275.000 dollari.

Anna Sorokin approdò a New York nel 2013 e qui tentò, con la sua astuzia e il suo fascino, di ottenere un prestito di 22 milioni di dollari. Il suo scopo era quello di aprire una galleria d’arte esclusiva come un club a Manhattan. Per raggiungere il suo obbiettivo, si introdusse nell’élite di New York, cosa molto difficile da fare. Si presentò alle tante persone di rilievo come una ricca ereditiera in attesa di accedere al suo vasto fondo in banca, riuscendo a convincerle.

Tali truffe le portò avanti sotto il falso nome di Anna Delvey. Nel 2019 è stata condannata a una reclusione compresa dai 4 ai 12 anni. Ma nel 2021, due anni dopo, è stata rilasciata per buona condotta. Un mese più tardi si è ritrovata di nuovo dietro le sbarre per problemi con il visto.

Com’è possibile capire dalle puntate di Inventing Anna su Netflix riuscì a essere davvero molto abile nel tessere le sue bugie. Nella serie tv a interpretarla ci ha pensato Julia Garner. Secondo i media, la vera Sorokin avrebbe ricevuto 320.000 dollari dalla piattaforma streaming per portare sullo schermo la sua storia. Ma pare che tutto questo denaro le sia bastato solamente per pagare i suoi debiti.