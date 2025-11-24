Insulti shock a Cristina Plevani, così è stato tirato in mezzo Taricone: scattano le denunce

Insulti shock sui social indirizzati a Cristina Plevani, vincitrice del primo storico Grande Fratello e oggi opinionista del reality show più spiato d’Italia. La 53enne bresciana ha fatto sapere che stavolta non lascerà correre e che incaricherà il suo avvocato di inviare la “letterina” per dare un freno agli haters. Che cosa è accaduto? Alcuni utenti hanno attaccato in modo volgare e illogico l’opinionista, rivolgendole frasi terrificanti. C’è chi, addirittura, le ha consigliato di buttarsi dalla finestra. Per rincarare ulteriormente la dose, l’odiatrice in questione ha aggiunto che a nessuno mancherà in caso di tragico epilogo. Come si diceva, frasi orrende. E non è finita qui, perché sono stati aggiunti anche pareri da pelle d’oca, di una volgarità senza limiti, in riferimento a quando Plevani ebbe un flirt con Pietro Taricone nel 2000, pochi giorni dopo essere entrata al GF.

Grande Fratello, gli insulti aberranti rivolti a Cristina Plevani

“Ti sei proprio dimenticata come eri tu. Dopo un paio di giorni la scop**a sotto la tavola”, ha digitato un’odiatrice, facendo menzione al già citato rapporto avuto da Cristina con il compianto Taricone. “Per favore, buttati dalla finestra, non ci mancherai, a nessuno. Sei bruttissima dentro e fuori. Sempre stata. Quante scop*** ti sei fatta per un po’ di attenzione?”. Plevani ha ripubblicato tra le sue storie il messaggio ‘horror’ a cui ne ha aggiunto un secondo, scritto da un’altra hater: “Esatto, la più grande zocco** fino a oggi tra tutte le donne del GF”.

“A questo giro la letterina arriva. E non è quella di Babbo Natale”, ha fatto sapere l’opinionista nel commentare gli insulti nei suoi confronti. Dopodiché ha messo nero su bianco un post in cui ha spiegato di ricevere molti messaggi orribili in questo periodo, aggiungendo che, nell’accettare di diventare opinionista del Grande Fratello, aveva messo in conto che avrebbe dovuto fronteggiare simili attacchi e che sarebbe stata al gioco. Ma entro un determinato limite. Ebbene, quel limite è stato superato. Da qui la scelta di Cristina di provare a non lasciare impunite quelle persone che sputano oscenità in rete.

Plevani parla di “fanatismo malato”

Plevani ha dichiarato che quel che sta vivendo è frutto di “un fanatismo malato e cattivo”, lontano dallo spirito con il quale si dovrebbe commentare un reality in cui tutto andrebbe preso “alla leggera per divertirsi”. “Invece, leggo disprezzo e odio”, ha aggiunto l’opinionista, sottolineando di essere rimasta particolarmente colpita dalla frase attraverso cui è stata invitata a buttarsi dalla finestra. “Ma quale mente orrenda può esternare un pensiero del genere? Rifletto su questo e non la faccio passare liscia”, ha concluso la 53enne, ribadendo di avere intenzione di adire alle vie legali affinché simili episodi vengano puniti.