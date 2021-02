Cristina Plevani, silenzio su Pietro Taricone: perché non ne parla mai

Cristina Plevani non parla mai di Pietro Taricone, non spontaneamente almeno. Ieri è stato un giorno speciale per chi non ha mai dimenticato Pietro, è stato infatti il suo compleanno. Avrebbe spento 46 candeline, ma purtroppo la sua vita è stata spezzata nel 2010 da un incidente col paracadute. Il flirt tra Cristina e Pietro nella Casa del Grande Fratello è rimasto nei ricordi di tutti, e anche nella storia del programma. I due infatti hanno anche dato vita alla prima capanna, nella prima edizione che è rimasta storica di suo. Complice anche la novità del reality show, quella edizione ha registrato degli ascolti pazzeschi che non sono più tornati.

Per il pubblico del Grande Fratello insomma Cristina e Pietro rimarranno sempre uniti da qualcosa di speciale. Nonostante lei stessa abbia rivelato che ci sono stati rapporti pessimi dopo il GF, qualcuno continua a chiedersi perché Cristina Plevani non parla mai di Taricone. Non lo ha fatto neanche in un giorno speciale come è stato quello di ieri. Sul suo profilo non sono arrivati gli auguri di compleanno, né un messaggio per ricordare Pietro. Così qualcuno pare le abbia chiesto in modo diretto perché non lo ha fatto. La risposta di Cristina è arrivata tramite Twitter:

“Qualcuno mi chiede perché non ne parlo mai, non lo ricordo sui social in memoria. Perché è il mio modo per portargli rispetto e perché credo che c’è qualcuno a casa a cui non importa nulla di vederlo insieme a me”.

Insomma, la scelta di Cristina su Pietro Taricone è chiara e ben pensata, non basata assolutamente su ciò che è accaduto tra loro dopo il Grande Fratello. O durante. Semplicemente la vincitrice della prima edizione ha deciso di ricordare Pietro in privato, non sente il bisogno di farlo sui social. Anche per rispettarlo e per rispettare, forse, la sua famiglia, sua figlia e Kasia Smutniak, sua ex compagna.

Una scelta che in tanti hanno apprezzato, viste le risposte al tweet. Cristina ha ricevuto approvazione da parte dei fan. In un tweet in particolare qualcuno ha scritto di capire la situazione, avendone vissuto una simile. La Plevani però ha subito precisato che forse non ha vissuto la stessa cosa di questa sua follower, perché lei non era la compagna di Taricone quando è venuto a mancare. “Non devo andare in tv a parlare di lui, non tocca a me ma a chi realmente lo conosceva”, ha scritto per chiarire ulteriormente la sua posizione.