Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare di Pietro Taricone, l’ex gieffino scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute. I due hanno segnato la storia del reality show Mediaset con la loro relazione inaspettata e intensa. Fuori dalla Casa di Cinecittà, però, Pietro e Cristina non sono riusciti a mantenere alcun rapporto, neppure d’amicizia. È stata la stessa Plevani, oggi commessa in un negozio di abbigliamento e saltuariamente opinionista televisiva, a parlarne nell’ultima intervista al settimanale Di Più. Nel numero in edicola da sabato 11 luglio 2020, l’ex bagnina si è raccontata a 360 gradi, dal dolore per la perdita dei genitori alla vita di tutti i giorni, senza dimenticare ovviamente la liaison con Taricone. Liaison che è stata praticamente circoscritta al contesto televisivo: Cristina ha infatti ammesso che dopo la fine del programma ha ricevuto dallo scugnizzo napoletano solo tanta indifferenza.

Le nuove rivelazioni di Cristina Plevani del Grande Fratello su Pietro Taricone

“Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma. Invece no. Dopo l’uscita da parte sua raccolsi soltanto indifferenza”, ha confidato Cristina Plevani alla rivista edita da Cairo Editore. “Sorrido quando leggo le parole dei miei ex coinquilini che lo ricordano. Può parlare di Pietro Marina La Rosa perché è l’unica che, dieci anni fa, è potuta andare al funerale. Vivendo a Roma, credo che lei fosse la sola ad avere un rapporto stretto, di amicizia, con Taricone”, ha puntualizzato. Cristina ha dunque criticato le ultime dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Battistello e Salvo Veneziano che, di recente, hanno voluto ricordare Pietro in occasione del decennale della sua scomparsa.

I rapporti tra Cristina Plevani e Pietro Taricone dopo il Grande Fratello

“Dieci anni fa la sua famiglia mi chiese di non nominarlo. E così faccio. Non parlarne, però, non mi pesa perché i miei rapporti con lui erano pessimi. Non potrò mai dire cosa penso di lui”, ha aggiunto Cristina Plevani. Quindi dopo la fine della prima edizione del Grande Fratello i rapporti con Pietro Taricone erano piuttosto tesi e per nulla idilliaci come si è pensato per anni. Attualmente Cristina è lontana dal mondo dello spettacolo: dopo il lavoro in un supermercato è oggi impiegata come commessa in una boutique. Non disdegnerebbe però in futuro una partecipazione al Grande Fratello Vip: due anni fa doveva partecipare al Grande Fratello di Barbara d’Urso ma all’ultimo la trattativa è saltata.

Cristina Plevani è ancora in cerca del grande amore

A 48 anni Cristina Plevani è ancora single. L’ex gieffina non è riuscita a trovare il grande amore neppure a Uomini e Donne, dove è stata tronista nel 2004. La relazione con l’ex corteggiatore Mirko è naufragata poche settimane dopo la scelta. Ma Cristina non ha smesso di credere nel grande amore. “Sono pronta ad affrontare altre sfide”, ha assicurato.