Insulti a Mara Venier e alla figlia per il lutto: la conduttrice replica

Mara Venier nel mirino delle polemiche. Il motivo? A scatenare le polemiche, questa volta, è stata la semplice presenza della conduttrice e della figlia, Elisabetta Ferracini, al concerto di Ultimo ieri, 10 luglio, allo stadio Olimpico di Roma. Questo perché sono passate solamente poche settimane dal terribile lutto che ha colpito la figlia della conduttrice, Elisabetta, e la sua intera famiglia. Lo scorso 9 giugno è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, il direttore dei Diritti Sportivi della Rai, nonché marito della Ferracini.

Mara è molto attiva sui social ed è solita condividere vari momenti della sua quotidianità sul suo profilo Instagram. Per questo, ieri, ha voluto pubblicare una foto insieme alla figlia scattata proprio al concerto di Ultimo con la scritta: “Lisa” e un cuore. Da lì, gli utenti si sono letteralmente scatenati, riempendo di critiche le due donne per aver partecipato all’evento dopo così poco tempo dalla scomparsa di Forleo. D’altro canto, c’è stato anche chi ha difeso la Venier ed Elisabetta sottolineando, giustamente, come la vita debba andare avanti e come ognuno gestisce il proprio dolore come meglio crede. Inoltre, un concerto è sempre un’occasione per staccare la testa ed evadere dai pensieri e i problemi che invadono le nostre giornate.

Mara Venier risponde alle critiche dopo il concerto di Ultimo

Ad ogni modo, Mara non è riuscita a stare zitta davanti a tali critiche ed insinuazioni e ha deciso di rispondere a modo suo, in pieno stile Venier. La conduttrice di “Domenica In” ha postato una foto di se stessa in lacrime al concerto di Ultimo, sotto il tenero sguardo della figlia Elisabetta. La ‘Zia Mara’ ha poi ringraziato il cantante romano per avergliela inviata e ha scritto queste parole:

Questa foto dice tutto… grazie Ultimo per avermela mandata …E’ stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni …e per due ore mia figlia ha sorriso,è questa è la cosa più importante……(e adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente !!!!!)grazie Niccolò.

Insomma, una risposta di classe agli haters, che è stata apprezzata dai suoi numerosissimi seguaci. Tantissimi i commenti anche dai fan di Ultimo, con il quale la Venier ha dichiarato di essere legata da un rapporto che va oltre l’aspetto lavorativo, essendo riusciti a costruire una bellissima amicizia.