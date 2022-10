Instagram fa tremare Vip e influencer: panico tra noti volti

By

Instagram sta scatenando il caos tra i volti noti che lavorano con il proprio account. Ebbene in queste ore, la piattaforma social pare abbia messo in atto un algoritmo di controllo che ha portato alla cancellazione di massa immediata di moltissimi profili. Non solo, Vip e influencer si stanno rendendo conto oggi, lunedì 31 ottobre 2022, che stanno perdendo molti dei loro follower, a migliaia. Tra chi ha segnalato cosa sta accadendo c’è Tommaso Stanzani.

L’ex ballerino di Amici, che da poco ha detto addio a Tommaso Zorzi, ironizza sulla questione: “Io già ne stavo perdendo, quindi non mi cambia nulla”. E ancora segnalano il ‘grosso’ problema anche Alex Wyse, Claudia Dionigi di Uomini e Donne e molti altri. Sotto il post della segnalazione condivisa da Trash Italiano, sono diversi i volti noti che stanno commentando quanto sta accadendo su Instagram in queste ore.

Tra questi figura l’attore Andrea Dianetti, il quale fa notare che il problema ce l’ha soprattutto chi si ritrova con l’account bannato. Arrivano anche i commenti di chi ha appena perso migliaia di follower. Parla, ad esempio, Andreas Muller, il quale ammette di aver perso ben 30mila seguaci in queste ore. Si va avanti con Francesco Oppini, che ne segnala 5mila in meno sul suo profilo.

Sotto il post arriva anche il commento di Andrea Cerioli, il quale confessa di aver perso ben 25mila follower oggi. “Quindi non sono l’unico”, commenta il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, Umberto Gaudino. “Dolcetto o scherzetto”, ironizza invece uno dei volti de Le Iene, Veronica Ruggeri. Infatti, oggi si festeggia Halloween, giornata perfetta per fare questo spiacevole scherzetto a Vip e follower.

Mattia Diamante, intanto, commenta: “6mila in meno ma la salute c’è quindi stica..i. Però, due sberle a Marchetto qualcuno potrebbe darle”.

“Ragazzi, sta la rivoluzione. Stanno togliendo follower a tutti, stiamo andando giù tutti quanti a picco e niente, buona giornata”, queste invece le parole di Lorenzo Riccardi, ex tronista di UeD, sul suo profilo ufficiale. Andrea Delogu, invece, scrive sul suo account: “Inizio di un film distopico”.

Ma attenzione, Instagram pare non sia sbiellato di punto in bianco. Dietro i blocchi e l’eliminazione di questi follower c’è un nuovo sistema, secondo quanto fa notare Alessandro Priscopo, manager e fidanzato dell’ex corteggiatrice di UeD Megghi Galo.

“Il nuovo algoritmo di controllo, sarà molto più ssevero. Arma a doppio taglio per la community che sarà soggetta a molti più blocchi e ban! E che gli invidiosi avranno un’arma in più. Tutto questo volto a stimolare l’interazione con Instagram e le sue strade alternative di sblocco molto costose”

Pare che Instagram al momento stia bloccando tutti i profili che da molto tempo non postano nulla e che non rispettano le linee guida. Dunque, sembra che gli influencer non stiano perdendo i cosiddetti follower comprati, bensì tutti quei profili che Instagram sta bannando.