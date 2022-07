“Insostenibile Chiara Ferragni e gente poverissima” dice Marracash

Di recente, Marracash ha ottenuto la prestigiosa Targa Tenco per il miglior album con Noi, loro, gli altri, divenendo il primo rapper, propriamente inteso – ad esclusione di Caparezza – in assoluto a riuscirci. E, mentre continua a godersi il successo commerciale del disco (triplo platino) e il plauso della critica, il Marra fa parlare di sé anche per alcune dichiarazioni. Intervistato dal Corriere della Sera, il rapper ha difatti scomodato per l’occasione anche Chiara Ferragni.

Marracash si è affidato alle pagine del noto quotidiano per raccontare le sue impressioni in merito alla vittoria, a suo dire inaspettata, del prestigioso riconoscimento. Un’occasione che è servita al king del rap per estendere il discorso anche sull’intera scena rap, in netta contrapposizione con la trap. “Salmo e io rappiamo ogni singola parola, il nostro è un live vecchia maniera e c’è un pubblico che cerca questo. Ne esiste uno che […] preferisce saltare e ballare, è un contesto più simile a una discoteca“, ha affermato Marra, che ha comunque manifestato apertura verso i colleghi più giovani.

Il musicista 43enne ha poi parlato più approfonditamente dell’album, descritto come un disco di “autoanalisi profonda”. Grazie al disco, il king del rap ha potuto fare i conti con alcuni suoi timori e preoccupazioni, tra cui l’ingiustizia sociale. In merito a questo aspetto, Marra ha manifestato tutte le sue perplessità, tirando in ballo Chiara Ferragni e affermando:

“Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima.”

Il rapper ha chiamato il causa la nota imprenditrice digitale come un termine di paragone, per sottolineare una profonda disparità nella qualità di vita, che genera per l’appunto un’ingiustizia di fondo, secondo Marra.

Marracash, nuova frecciatina ai Ferragnez?

Per il musicista 43enne non si tratta della prima volta che prende di petto – anche se in questa occasione in maniera più soft – i Ferragnez. Già alcuni mesi fa, sempre sulle pagine del Corriere, il king del rap aveva rilasciato un’intervista per l’uscita dell’album che di recente gli ha fruttato la targa Tenco. Allora, il suo pensiero nei confronti di Fedez non sembrava granché lusinghiero, tanto da affermare, sulle pagine del quotidiano: “Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità.”

Immediata era stata la replica di Fedez che, oltre a dirsi dispiaciuto per i termini usati da Marra, si era giustificato, spiegando: “Credo sia così che si ottengono conquiste, quando un problema di una minoranza diventa un problema da risolvere per tutti.” Non è escluso che anche in questa occasione la coppia italiana più social possa replicare alle dichiarazioni del king del rap, il quale ha attirato di recente anche per la particolare dichiarazione di Elodie verso di lui.