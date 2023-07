Insinna fuori dalla Rai: dove sbarcherà e in quale show (rumor)

Flavio Insinna, fuori da L’eredità, potrebbe lasciare la Rai per approdare altrove. Ecco dove e in quale programma.

Flavio Insinna potrebbe presto lasciare la Rai. Con L’eredità nelle mani di Pino Insegno, il conduttore rappresenta uno dei grandi nomi televisivi rimasti senza programma. Lingo – Parole in gioco, noto game show di La7, ha da poco perso la sua conduttrice Caterina Balivo, che ha traslocato in Rai per condurre La volta buona nel pomeriggio di Rai 1. L’emittente di Urbano Cairo avrebbe quindi pensato all’ex conduttore de L’eredità per prendere il timone del programma.

Lingo – Parole in gioco, Insinna alla conduzione? Il retroscena

Tra coloro che sono rimasti fuori dai nuovi palinsesti Rai c’è anche Flavio Insinna. Dopo diversi anni da protagonista con L’eredità, gli unici impegni che oggi lo legano a Viale Mazzini sono gli speciali di Techetechetè in prima serata, che hanno subito uno slittamento ad agosto, e la partecipazione al film La stoccata vincente, dove recita con Alessio Vassallo. Come detto, il suo posto al game show di Rai 1 è stato preso da Pino Insegno, e non è da escludere, come riportato da TvBlog, che La7 possa decidere di puntare su Insinna per la prossima edizione di Lingo – Parole in gioco.

Il quiz di La7, d’altro canto, ha avuto una crescita di ascolti ed è stato confermato in palinsesto. La nuova edizione partirà solo con il nuovo anno. Assicurarsi la conduzione di Flavio Insinna, ad ogni modo, sarebbe un grande colpo per l’emittente, permettendo a Lingo – Parole in gioco di sfidare L’eredità grazie alla collaborazione di uno dei suoi volti storici.

I possibili conduttori per Lingo – Parole in gioco

La conduzione di Lingo – Parole in gioco è ancora un cantiere aperto. Diversi, oltre Insinna, sono i nomi trapelati. Nei giorni scorsi, Teo Mammuccari e Roberta Capua erano stati accostati alla trasmissione, con entrambi che hanno negato contatti. Un altro nome sul tavolo sarebbe quello di Alessandro Greco, mentre una possibile trattativa con Barbara d’Urso, recentemente fuori da Pomeriggio Cinque, è stata smentita da Urbano Cairo. Appare difficile, infine, che Lingo – Parole in gioco possa essere condotto da uno dei volti già sotto contratto con La7.

I conduttori senza programmi: non solo Insinna

Flavio Insinna, come spiegato in precedenza, è uno dei tanti conduttori rimasti fuori dai nuovi palinsesti televisivi. Tra i nomi più importanti anche quello di Roberta Capua, nelle scorse settimane in lizza per sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1. La già citata Barbara d’Urso è un altro nome eccellente che fa parte di questa categoria, in attesa di essere svincolata da Mediaset. Per chiudere, non va dimenticato Massimo Giletti, dato per vicino alla Rai e reduce di una chiusura anticipata di Non è l’Arena proprio su La7.