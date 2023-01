Flavio Insinna è stato ospite a Boomerissima e tra il serio e il faceto ha lanciato una stoccata a Ballando con le Stelle, il programma storico del sabato sera di Rai Uno che ha innescato un vespaio durante l’ultima edizione. Polemiche a non finire, con una finale incendiaria in cui ha trionfato Luisella Costamagna (grazie ai voti della giuria ma non del pubblico) che ha battuto sul filo di lana Alessandro Egger. Proprio Egger è stato tra gli ospiti dello show di Alessia Marcuzzi, sponda Millennials. Insinna, quando se lo è trovato innanzi, ha detto al giovane che si sarebbe meritato la vittoria a Ballando. Una battuta ironica che però pare avere un fondo di ‘scivoloso’, proprio per via delle feroci critiche piovute sul talent guidato da Milly Carlucci.

“Vogliamo fare anche una polemica così? Per me Ballando doveva vincerlo lui”, ha scandito Insinna rivolgendosi ad Egger che ha lanciato un urlo di compiacimento. “Una cosina così“, ha sorriso Alessia Marcuzzi. “Perché la polemica fa stare! Anche Gabriel Garko meritava di vincere Ballando!”, ha aggiunto il conduttore de L’Eredità. Il tutto si è svolto in un clima esilarante, ma se è vero che una battuta ha sempre un fondo di verità, beh, pure quella di Insinna non fa eccezione.

In effetti la finale di Ballando con le Stelle 2022 ha causato una valanga di critiche, con migliaia di telespettatori che si sono adirati no poco per come si è conclusa. Così si sono riversati sui social per gridare allo scandalo circa la vittoria di Luisella Costamagna. Per motivi piuttosto sfuggenti, la giuria in blocco (ad eccezione di Selvaggia Lucarelli) ha premiato la giornalista e non l’altro finalista, appunto Egger, il quale ha invece avuto maggiori voti da parte del pubblico. Ha però dovuto arrendersi al conteggio definitivo che ha tenuto conto sia della volontà dei telespettatori, sia di quella dei giurati.

Boomerissima, concorrenti e ospiti della puntata di martedì 31 gennaio

Nel corso della puntata del 31 gennaio, a Boomerissima si sono fronteggiati Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe – per la categoria boomers – ed Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge – per la categoria millennials.

Gli ospiti sbarcati in studio sono invece stati Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano. Poco dopo l’inizio della puntata, da segnalare una meritata standing ovation tributata ad Adriana Volpe, la quale ha riservato un dolce ricordo al compianto Fabrizio Frizzi. Tutti in piedi in studio, con anche Alessia Marcuzzi che ha applaudito la collega.