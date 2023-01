Momento particolarmente emozionante nella trasmissione di Rai 2, con il pubblico in piedi per il compianto conduttore

Momento di grande commozione questa sera a Boomerissima, la spensierata e frizzante trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Rai Due. Nel corso del programma, infatti, Adriana Volpe ha tenuto a rendere un suo speciale omaggio al compianto Fabrizio Frizzi, il celeberrimo conduttore scomparso prematuramente nel 2018.

Ad Adriana Volpe, infatti, Alessia Marcuzzi ha chiesto a inizio puntata quale fosse una canzone che la rappresentasse in modo particolare. L’ex volto de I Fatti vostri ha così scelto il celebre pezzo Penso Positivo, una delle canzoni più famose di Lorenzo Cherubini Jovanotti, uscita nel 1993: quello, infatti, era l’anno in cui prendeva il via in televisione la carriera della Volpe, proprio di fianco a Frizzi. Qui il commento di Adriana Volpe rivolto all’indimenticabile collega:

“Voglio presentarvi una canzone bellissima del 1993. Era l’anno in cui ho debuttato in televisione insieme a una persona meravigliosa. Questi studi sono proprio dedicati a lui, a Fabrizio Frizzi. Mi aveva insegnato una cosa importantissima. Mi diceva sempre di prendere la vita con il sorriso e di pensare positivo. E allora scelgo Penso positivo di Jovanotti.”

Alla Volpe è bastato pronunciare il nome di Fabrizio Frizzi per scatenare un’immediata reazione da parte del pubblico presente. Subito, i presenti (compresa la Marcuzzi) si sono sentiti in dovere di alzarsi in piedi, dedicando al presentatore Rai una meritata standing ovation e un applauso scrociante. Non c’è davvero che dire: ancora oggi l’affetto che il pubblico prova nei confronti di Frizzi è impareggiabile.

L’esperienza di Adriana Volpe insieme a Fabrizio Frizzi: gli esordi di Scommettiamo che?

La trasmissione alla quale stava facendo riferimento la conduttrice e ex vippona è Scommettiamo che, format trasmesso da mamma Rai dal 1991 al 1996, con alcune varianti fra la fine degli anni ’90 e i primi 2000.

Parlando della sua esperienza al fianco di Fabrizio Frizzi Adriana Volpe ha sempre espresso le stesse identiche opinioni che molti altri colleghi prima di lei avevano condiviso: la presentatrice ha parlato di Frizzi come di “un’anima pura”, un uomo umile e gentile e sempre pronto ad avere un pensiero per tutti i suoi collaboratori in televisione.

L’importante esperienza a Scommettiamo che avrebbe aperto alla Volpe le strade della televisione (nonostante in passato avesse avuto un piccolo ruolo nel suo esordio sul grande schermo, con Viaggi di nozze di Carlo Verdone). Dopo aver collaborato con Frizzi, la conduttrice sarebbe diventata il volto (fra gli altri) di Telethon, Segreti per voi e The Lion Trophy Show sulla vecchia TMC 2.