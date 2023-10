Inquilini GF: “Beatrice Luzzi va squalificata, cose troppo gravi”

Beatrice Luzzi, una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, è ancora una volta sotto attacco. In questo caso alcuni dei concorrenti ce l’hanno con lei per aver detto una frase sgradevole nei confronti di Giuseppe Garibaldi, con cui lei sta stringendo una relazione.

In questi ultimi giorni l’attrice ha avuto una discussione con il ragazzo che si è ingelosito a causa di un gioco, durante il quale Massimiliano Varrese ha ammesso di voler dormire con la Luzzi. Da questa discussione Beatrice ha cercato di indagare più a fondo sul sentimento di Giuseppe, chiedendogli cosa avesse fatto se non fosse stata lei ad esternare la simpatia che provava nei suoi confronti. E poi domandando: “Se fosse venuta un’altra al posto mio, ci saresti stato con la stessa facilità?”.

Una provocazione che ha fatto arrabbiare Giuseppe, scalfito nei propri sentimenti e valori e che, nella notte, ha deciso di andare a sfogarsi con le sue amiche: Anita, Samira e Angelica. Le stesse che non sopportano Beatrice e che non vedono l’ora di far crollare.

Giuseppe nel parlare con loro, però, ha riportato male il discorso dell’attrice, dicendo che gli ha dato del ragazzo facile, cosa che, secondo le ragazze è gravissima. Letizia Petris, che è venuta a sapere dell’accaduto attraverso Anita, ha condannato duramente le parole della Luzzi.

“Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘te ti dai a tutte perché sei un ragazzo facile’. Giuro me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa? Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai. Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori“.

I due erano senza microfoni poiché in quel momento si erano messi al letto e poi, successivamente, hanno iniziato a discutere. Massimiliano Varrese ha commentato dicendo che se la cosa detta è veramente così pesante, sicuramente è stata registrata lo stesso e nel caso verranno presi provvedimenti. Ha cercato poi di intervenire Fiordaliso per sdrammatizzare, poiché secondo lei era stata una pura provocazione, o comunque una battuta.

Molti ragazzi in casa hanno criticato duramente Beatrice per queste parole e per l’atteggiamento che ha nei confronti di Giuseppe, sostenendo che lui sia “oppresso” e che lei pretenda troppo da Garibaldi, non lasciandolo libero di divertirsi con le amiche. Il ragazzo, preso dalla rabbia del momento, si è poi sfogato, dicendo cose non molto carine sulla partner.

Nella puntata che andrà in onda giovedì 19 ottobre scopriremo se verranno presi provvedimenti nei confronti della Luzzi e soprattutto se questo legame con Giuseppe continuerà oppure no.