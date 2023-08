Influencer senza trucchi e filtri: foto. Reale e virtuale, che differenza

Il fatato mondo delle influencer non è poi così fatato. Non è un mistero che le star del web siano attentissime alla propria immagine (una banalità visto che con quella ci lavorano). E non è un mistero che non di rado, anzi nella maggior parte dei casi, ricorrano a filtri particolari nel mostrarsi sui propri gettonatissimi profili Instagram. In diversi frangenti è anche capitato che si palesassero acqua e sapone per tentare di sensibilizzare l’accettazione di quelli che vengono ritenuti dei difetti. Al di là di tali eccezioni, che sanno più di ‘sponsorizzazioni’ una tantum, è cosa risaputa che spesso dietro a ogni scatto ci sia un lavoro sapiente di ‘restauro’ dell’immagine grazie a strumenti quali Photoshop o altri programmi o app in grado di modificare aspetto e forme.

Paola Di Benedetto, Giulia De Lellis e Aurora Ramazzotti ‘senza trucco e senza inganno’

Paola Di Benedetto (1.7 milioni di followers), Giulia De Lellis (5.3 milioni) e Aurora Ramazzotti (2.6 milioni) hanno più volte raccontato di lottare contro l’acne e, per sdoganare il tabù, in alcuni frangenti si sono immortalate alle prese con i foruncoli.

Va da sé che gli scatti ‘acqua e sapone’ sono lontani da come si è abituati a vedere sui social tali influencer, che quasi sempre appaiono ‘perfette’.

Chiara Ferragni ‘senza trucco e senza inganno’

Anche la regina di Instagram Chiara Ferragni (all’attivo 29.5 milioni di followers) a volte si riprende senza ‘trucco e senza inganno’.

Valentina Vignali e Chiara Nasti ‘senza trucco e senza inganno’

Anche i reality show aiutano a mostrare la reale immagine non patinata di alcune star. E a volte il risultato è davvero strabiliante, anzi straniante. Uno dei casi più sfasanti è quello di Valentina Vignali (2.6 milioni di followers). L’ex volto di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram ha delle foto mozzafiato, in cui appare come una ‘dea’. Peccato che quando ha partecipato al Grande Fratello siffatta ‘dea’ si è scoperto che non è così ‘dea’.

Breve annotazione preventiva. Nulla c’entra il body shaming, si sta soltanto facendo notare quanto il mondo virtuale sia in alcune occasioni distante dal mondo reale.

Pure l’immagine di Chiara Nasti (2.1 milioni di followers) ammirata a L’Isola dei Famosi è piuttosto distante da quella con la quale si mostra sui social.