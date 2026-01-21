Incontro tra Rocìo Munoz Morales e Bova, gelo totale: il racconto di chi li ha visti

Da coppia affiatata a “perfetti sconosciuti”. Si potrebbe riassumere così la parabola della love story vissuta da Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, che nei mesi scorsi hanno visto andare in pezzi la loro relazione lunga 14 anni e da cui sono venute alla luce due figlie: Luna (nata nel 2015) e Alma (nata nel 2018). Il magazine Chi ha “pizzicato” i due ex in uno studio notarile romano. Obbiettivo, definire tutti i dettagli della separazione. Chi li ha intercettati ha raccontato che i due attori si sono totalmente ignorati, evitando qualsiasi tipo di interazione. Un clima glaciale, afferma il settimanale.

Clima glaciale dal notaio tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales

In particolare, si legge che Raoul e Rocìo si sono mossi a distanza, senza mostrare alcuna confidenza. Gelo totale. Abbastanza comprensibile d’altra parte vista la modalità in cui è terminata la loro storia d’amore. In estate il divo romano è stato travolto dallo scandalo fatto esplodere da Fabrizio Corona a Falsissimo, quello dei famigerati “audio spaccanti”. In alcune interviste recenti, sia Bova sia Rocìo hanno dichiarato di voler mantenere massima privacy sulle loro vicende private. Lo stesso attore ha spiegato di aver firmato un documento insieme all’ex in cui entrambi si impegnano a non parlare pubblicamente delle cause della separazione.

Nel frattempo tutti e due, anche dal punto di vista sentimentale, hanno voltato pagina. Bova si è legato alla collega Beatrice Arnera, finendo nuovamente al centro del gossip. Anche perché è stato attaccato dall’ex compagno della donna, il comico Andrea Pisani. Anche Rocìo è stata di recente chiacchieratissima dalla cronaca rosa del Bel Paese. Prima per un presunto flirt con Stefano De Martino, poi per essere stata pizzicata con Andrea Iannone in un resort di lusso in Franciacorta.

Con il pilota sembra esserci un qualcosa che va al di là di un’amicizia “speciale”. Lui ha anche commentato alcuni post di lei dopo che sono uscite le paparazzate, gesto che è sembrato una conferma del fatto che ci sia in corso una frequentazione. Tra l’altro gli scatti con protagonisti l’attrice iberica e il centauro di Vasto hanno definitivamente confermato la fine della love story tra lo stesso Iannone ed Elodie Di Patrizi.