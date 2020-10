Incontro Briatore e Coletti (presunto spasimante di Elisabetta): le reazioni

Incontro ad ‘alta tensione’ tra Flavio Briatore e Stefano Coletti, l’uomo che inconsapevolmente nei giorni scorsi ha innescato un chiacchiericcio rovente attorno ad Elisabetta Gregoraci. Il gossip ha spifferato che il pilota, Stefano appunto, avrebbe una liaison con la conduttrice calabrese. Arianna David, in tv, ha confermato la vicenda provocando la dura reazione della sorella di Elisabetta, Marzia, e la sua migliore amica, nonché avvocato, Micaela.

Le due donne hanno smentito quanto riportato dalla cronaca rosa e dalla David. Alla luce di tutto questo, di recente, si è verificato un curioso fatto. A riportarlo è Chi Magazine che racconta che Briatore e Coletti si sono incontrati casualmente in un locale di Montecarlo ed hanno consumato una colazione. I due uomini si sarebbero incrociati alla pasticceria Cova del Principato, lo scorso weekend. Briatore in compagnia di un amico, Coletti con i genitori. E, da quel che scrive Chi, il pilota “ha abbassato lo sguardo mentre Briatore si gustava serenamente il suo breakfast”.

Gregoraci e il mistero dei messaggi in codice a Pretelli

Di recente ha tenuto banco anche il caso dei messaggi in codice scritti da Elisabetta sul palmo di Pretelli, suo spasimante dichiarato al GF Vip 5. Il contenuto della comunicazione non è stato reso noto. La Gregoraci lo ha custodito gelosamente: interpellata da Signorini in diretta – nell’ultima puntata in prime time in onda lo scorso lunedì – la showgirl ha tenuto la bocca ben cucita trincerandosi dietro al silenzio. Questioni molto personali, ha dichiarato. Eppure, il segreto potrebbe essere stato rivelato. E, paradosso, non in questi giorni…

Signorini, ospite più di un anno fa da Piero Chiambretti a #Cr4 La repubblica delle donne, dichiarava di essere a conoscenza di un contratto segretissimo tra Briatore e la Gregoraci: un patto post matrimoniale che non permetteva alla calabrese di mostrarsi in pubblico per tre anni con un altro uomo, dopo il naufragio coniugale.

Sulla questione sia il manager piemontese sia Elisabetta non hanno mai smentito né confermato. Se esistesse davvero tale contratto, si spiegherebbe facilmente perché la conduttrice, dopo la conclusione del matrimonio, non è mai apparsa pubblicamente con un ‘lui’.