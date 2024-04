Incontro Amadeus-Rai: è accaduto l’impensabile, chi ne esce a pezzi

Il matrimonio tra Amadeus e la Rai, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, è giunto ai titoli di coda. Due giorni fa Dagospia lanciava lo scoop, ieri TvBlog ha rivelato che Amedeo Sebastiani, nome all’anagrafe del conduttore, avrebbe comunicato ai vertici dirigenziali di Viale Mazzini la volontà di andarsene, oggi il Corriere della Sera aggiunge l’ultimo tassello alla vicenda, spiegando che martedì prossimo dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’addio o dell’arrivederci (un giorno chissà, ‘Ama’ potrebbe anche tornare).

La giornata di giovedì 11 aprile è iniziata con le dichiarazioni incendiarie di Fiorello a Viva RaiDue2. “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare”, ha riferito lo showman siciliano, amico fraterno di Amadeus che ben sa quali sono le decisioni prese dall’ex direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo. Insomma, qualcosa di grosso bolle in pentola e quel qualcosa sarebbe la scelta di ‘Ama’ di salutare la tv di Stato.

La Rai ha smesso di nascondersi dietro a un dito, rivelando che la situazione con il conduttore non è per nulla di facile risoluzione. Ci sono le “diplomazie al lavoro” hanno fatto sapere da Viale Mazzini al quotidiano di via Solferino. Tradotto: si sta cercando di tentare di far cambiare idea a Sebastiani ma la missione non è per niente semplice. Non è un mistero che in Rai ci siano due correnti: quella dell’amministratore delegato Roberto Sergio che farebbe carte false per trattenere ‘Ama’ e quella del direttore generale Giampaolo Rossi che non vede un dramma nell’addio e avrebbe individuato in Stefano De Martino il sostituto da piazzare nella fascia dell’access prime time di Rai Uno.

La data x da segnarsi sul calendario per capire come finirà la vicenda di ‘telemercato’ sarebbe quella di martedì prossimo, vale a dire quando Amadeus vedrà Rossi. Il Corriere della Sera, però, sussurra che l’incontro è “destinato ad avere i contorni di un pro forma, una questione di educazione professionale e aziendale. Insomma un incontro più dovuto che sentito“. Motivo? Perché Amadeus avrebbe già deciso di fare le valige e quindi ci sarebbe ben poco da discutere. Il re Mida degli ascolti Rai dovrebbe approdare su Nove, seguendo il tragitto che Fabio Fazio ha tracciato un anno fa. Naturalmente da tutta questa storia, impensabile fino a pochi giorni fa, a uscirne a pezzi è la Rai.