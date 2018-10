Impastato: nuovo caso bestemmia al GF Vip, spunta messaggio del comico

Gianluca Impastato: nelle scorse ore è scoppiato un nuovo caso bestemmia al GF Vip, spunta messaggio del comico eliminato nella scorsa edizione per una vicenda simile

A volte il destino mescola le carte e nel dare le mani sembra proprio che stia barando visto che pare abbia già architettato tutto a priori, con un disegno prestabilito. Oggi 15 ottobre, al Grande Fratello Vip, sta impazzando un nuovo caso bestemmia (in rete circola un video che inchioderebbe un concorrente della terza edizione). Esattamente un anno fa si verificava la stessa situazione e Gianluca Impasato faceva i bagagli, salutando i compagni d’avventura nel reality: scherzi del destino, casualità ancestrali, coincidenze. Il comico, dal canto suo, non ha dimenticato il suo percorso nella trasmissione. E non ha nemmeno dimenticato il modo in cui ha abbandonato la Casa. Così oggi ha pubblicato un video su Instagram…

GF Vip, Gianluca Impastato e il caso bestemmia: il messaggio

“Un anno fa inaspettatamente lasciai la casa del #gfvip Ma lasciai soprattutto degli amici speciali! #gfvip2 #gfvip3 #reality #canale5 #show #ignaziomoser #friends”, ha scritto Impastato a commento di un video (qui sotto) che lo ritrae in alcuni emozionanti momenti della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Qualcuno però si sta chiedendo se questo messaggio ha qualcosa a che fare con quello che sta emergendo in queste ore sul reality, cioè un nuovo caso bestemmia. Gianluca ha voluto soltanto ricordare un aneddoto personale oppure in qualche modo ha voluto lanciare un messaggio subliminale al programma?

Grande Fratello Vip 3, il nuovo caso bestemmia: il video che fa tremare i concorrenti

Nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso bestemmia al GF Vip. Un video che circola in rete sembra lasciare pochi dubbi: qualcuno sarebbe andato oltre il limite consentito e una squalifica non è mai stata tanto ipotizzabile. Resterebbe soltanto da capire chi avrebbe proferito l’imprecazione, poiché dal filmato incriminato si sentirebbe l’audio di un concorrente fuori campo (ma non lo si vede. In quel momento sul monitor è inquadrato Stefano Sala che sta ascoltando). Di chi si tratta? (Qui, il video, l’audio e l’approfondimento sullo spinoso caso)