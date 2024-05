Immobile, nozze bis con Melena: il look di un invitato fa discutere!

Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena hanno detto sì il 23 maggio del 2014. Oggi, in occasione dei loro dieci anni di matrimonio, hanno deciso di rinnovare le loro promesse e di risposarsi. Di seguito tutti i dettagli sulla festa, il dress code e gli invitati. Uno di questi si è anche fatto notare per il suo look, il quale ha scatenato diverse critiche. Scopriamo chi e per quale motivo il suo outfit non ha convinto.

Il calciatore della Lazio e della nazionale italiana Ciro Immobile ha rinnovato le promesse matrimoniali a dieci anni dal suo matrimonio con Jessica Melena, da cui ha avuto quattro figli. I due si sono sposati nel 2014, precisamente il 23 maggio. Oggi, quindi, sono esattamente dieci anni da quel giorno. Per l’occasione la coppia ha deciso di organizzare una grande festa per rinnovare le promesse e celebrare nuovamente il loro amore. Il party si è tenuto precisamente a Roma, a bordo piscina. Il colore predominante è stato il bianco, di cui erano gli abiti sia degli sposi che degli invitati. In particolare quello di Mattia Zaccagni, attaccante e centrocampista della Lazio e marito dell’influencer Chiara Nasti, ha fatto parecchio discutere.

Il calciatore si è presentato all’evento con un completo color crema ed una cravatta azzurra, colori che richiamano un po’ quelli della sua squadra. L’outfit ha attirato numerose critiche e sui social Zaccagni è stato sommerso da commenti negativi. In molti, difatti, hanno scritto sotto il post pubblicato da Chiara Nasti in cui i due erano insieme al matrimonio: “Ma chi l’ha vestito tuo marito?”.

Di seguito il post dell’influencer e qualche commento:

L’outfit degli sposi

Ha invece ottenuto tutt’altra reazione l’outfit degli sposi. Jessica Malena ha sfoggiato un abito lungo bianco in pizzo, con una profonda scollatura ed uno spacco laterale. Ad impreziosire il tutto degli orecchini di brillanti pendenti e delle scarpe di brillantini in richiamo ai gioielli. Anche l’abito di Ciro Immobile era bianco, essendo quello il dress code dell’evento. Il calciatore si è presentato con un completo total white e camicia e cravatta bianca. Nel taschino un fiore, anch’esso bianco.