Ciro Immobile, è nato il quarto figlio con Jessica Melena: il nome

Il calciatore ha annunciato via social di essere diventato papà per la quarta volta, rivelando anche come lui e la moglie hanno deciso di chiamare il nuovo pargolo

Congratulazioni a Ciro Immobile e alla moglie Jessica Melena: quest’oggi, 19 ottobre, la coppia ha accolto al mondo il suo quarto figlio. L’annuncio è arrivato pochissime ore fa nel modo più classico possibile: il celebre calciatore ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una tenera foto direttamente dall’ospedale, dove si può vedere spuntare la manina del bebé appena uscito dal pancione della madre.

“La famiglia si allarga, in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu. Jessica Melena vera campionessa” ha commentato Ciro Immobile, rivelando ai suoi milioni di follower anche il nome scelto per il piccolo. “Benvenuto Andrea” ha aggiunto lo sportivo, accompagnando il suo annuncio con un adorabile cuoricino azzurro. Tantissimi, fin da subito, i like e i messaggi di congratulazioni sotto al post di Immobile, fra cui spiccano quelli di Sespo, Pio e Amedeo, Chiara Nasti (che tra l’altro è incinta del collega della Lazio Mattia Zaccagni) e Simona Ventura.

Ciro Immobile e la sua Jessica Melena avevano annunciato a tutto il mondo il sesso del loro quarto figlio lo scorso maggio, in modo decisamente più discreto di quanto fatto da Zaccani e Nasti che per il loro gender reveal party avevano addirittura prenotato lo stadio Olimpico di Roma. Immobile e Melena, al contrario, si sono limitati ad un ben più sobrio palloncino nero che hanno fatto scoppiare, rivelando al suo interno una miriade di palloncini più piccoli di colore azzurro, volati in aria svelando così il sesso del nascituro.

Il gender reveal party di Ciro Immobile e Jessica Melena, come ormai va di moda fra le celebrità, è stato pubblicato anche via social. In questo modo, i follower della coppia hanno potuto assistere anche alle reazioni degli altri tre figli di Immobile e Melena: il figlio minore, Mattia, ha a proposito “dato spettacolo” scoppiando in lacrime quando ha finalmente compreso che non sarebbe più stato il più piccolo di casa.

La situazione in famiglia, a questo punto, è ora bilanciata. I coniugi hanno infatti già accolto nella loro vita negli anni passati due femminucce (Michela e Giorgia) le prime due a nascere, e per l’appunto il terzo Mattia. Il bebé Andrea completa così un quadro familiare che (perlomeno via social) appare davvero sereno e felice. Auguri!