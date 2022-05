Immobile e Jessica annunciano il sesso del quarto figlio, senza l’Olimpico

Non solo Chiara Nasti e Zaccagni, in casa Lazio arriverà presto un altro bebè, il quarto per l’attaccante e la moglie

Ciro Immobile e Jessica Melena hanno svelato il sesso del quarto figlio. In che modo? Nulla di spettacolare, nulla di particolarmente scenografico e fatto in grande, e già questo è servito a fare notizia. Ma di sicuro altrettanto emozionante, vissuto nell’intimità della famiglia. Ciro Immobile ha fatto scelte del tutto diverse, si potrebbe dire opposte rispetto al compagno di squadra Mattia Zaccagni. Sarà perché per lui è il quarto mentre per Zaccagni e Chiara Nasti è il primogenito? Forse sì, ma ogni figlio è speciale quindi è più facile pensare che sia semplicemente questione di gusti e scelte personali. Ed è abbastanza evidente che Ciro e Jessica hanno scelto di non fare le cose così in grande per un gender reveal party, che si sta diffondendo sempre di più in Italia.

Ormai da qualche anno i futuri genitori scelgono di non scoprire se sarà un maschietto o una femminuccia durante un’ecografia, ma affidano la risposta del ginecologo a una persona di fiducia incaricata di organizzare la festa. O direttamente al party planner. Anche Ciro e Jessica hanno optato per la sorpresa, ma attenendosi al classico palloncino nero che scoppiando svela il sesso del figlio. Una cosa ormai superata, se si pensa che c’è chi fa volare elicotteri e chi proietta sui palazzi. E chi affitta l’intero stadio Olimpico, come Chiara Nasti e Zaccagni.

In che modo hanno scoperto Ciro e Jessica se sarà maschietto o femminuccia? Con un grande palloncino nero che nascondeva i palloncini del colore associato al genere del bimbo. Ebbene, è arrivato il secondo fiocco azzurro nel giro di pochi giorni in casa Lazio! Proprio così, anche il quarto figlio di Ciro Immobile e Jessica Melena è un maschietto. Hanno scoppiato il palloncino nero insieme ai loro tre figli, Michela Giorgia e Mattia. Il più piccolo di casa non è sembrato molto contento all’idea di non essere più il piccolo di casa e anche durante lo scoppio del palloncino è scoppiato anche lui… in lacrime!

Il quarto figlio di Ciro Immobile e Jessica Melena sarà un maschietto quindi, così avranno due femminucce e due maschietti in famiglia. Pare che l’attaccante della Lazio e della Nazionale si aspettasse la terza femminuccia, mentre mamma Jessica era certissima di portare in grembo un maschietto. Tra le stories di Instagram, infatti, Jessica ha scritto: “Io l’ho sempre saputo dal primo giorno di nausea. Ciro invece super convinto del contrario. Alla fine devi ammettere che ho sempre ragione”.