Imma Tataranni anticipazioni quarta puntata 13 ottobre: bacio con Ippazio?

Imma Tataranni quarta puntata, le anticipazioni sull’episodio in onda domenica 13 ottobre

Proseguono le avventure di Imma Tataranni: le anticipazioni sulla quarta puntata non possono mancare di certo! Il Sostituto Procuratore di Rai 1 conquista sempre più persone, ma dobbiamo dire che siamo ormai al giro di boa. La serie televisiva è composta infatti da sei puntate e visto che domenica 13 ottobre andrà in onda la quarta ci avviamo ormai alla conclusione. Sarà già tempo di parlare di seconda stagione? Un po’ presto per avere news in merito, ma naturalmente vi terremo aggiornati con tutte le anticipazioni su Imma Tataranni. Per il momento, pensiamo a goderci l’episodio in onda nella quarta puntata di domenica 13 ottobre. Scopriamo subito cosa succederà!

Imma Tataranni, le anticipazioni sulla quarta puntata: un nuovo caso per il Sostituto Procuratore

Le anticipazioni di Imma Tataranni Sostituito Procuratore di questa settimana ci faranno vivere i giorni che ci separano dalla puntata con il fiato sospeso! Come sempre Imma avrà un caso da risolvere e la sua interpretazione delle cose non troverà l’appoggio immediato del Procuratore capo, ma troverà il modo di far valere la sua visione dei fatti. Nel frattempo, l’attrazione con Ippazio diventerà incontrollabile per Imma! Nelle immagini dopo la scorsa puntata abbiamo visto un bacio tra Imma e Ippazio, ma probabilmente è solo un suo sogno. Nello stesso poi il marito Pietro entra nel suo ufficio e questo sarà un campanello d’allarme per Imma. Non finisce qui, perché probabilmente Pietro inizierà a sospettare qualcosa visto che lo farà presente al Sostituto procuratore…

Imma Tataranni anticipazioni, le curiosità sulle puntate che vedremo in onda

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Imma Tataranni non aggiungono altro. Abbiamo però altre curiosità per voi! Prima di tutto, in questo speciale trovate il cast e la programmazione delle repliche. Ma possiamo immaginare che gli appassionati della fiction si facciano domande precise sulla trama. Per esempio, cosa succederà tra Imma e Ippazio? L’attore che interpreta il marito di Imma è stato chiaro sul destino di Imma e Ippazio!