Sono tutti in cerca di anticipazioni su Imma Tataranni 2, ma soprattutto i fan vogliono sapere cosa succederà con Calogiuri. La domanda non è mancata nell’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni a Vanessa Scalera, la protagonista della fiction. È lei che interpreta il sostituto procuratore Imma Tataranni, che vive nella bella Matera. Nella città della Basilicata, Vanessa Scalera è diventata ormai un idolo. L’attrice ha raccontato infatti che in giro per l’Italia non sempre viene riconosciuta, complice anche un look diverso, ma a Matera è come la Madonna di Lourdes, ha detto.

Nella vita reale non porta i capelli ricci e rossi, come la Tataranni. La non totale somiglianza le permette di vivere ancora senza quella popolarità che costringe gli attori a non poter fare una passeggiata. “Sto bene così”, ha detto lei, che non porterebbe i capelli ricci e rossi neanche per sogno nella realtà. A Matera invece la riconoscono per strada, soprattutto adesso che sono tornati per le riprese della seconda stagione di Imma Tataranni. Il primo anno erano quasi degli sconosciuti, tutti, dopo il successo su Rai Uno invece la gente la ferma per strada. Gli abitanti di Matera la ringraziano e la riempiono di complimenti perché portano la città alla ribalta.

Manca poco alla prima puntata di Imma Tataranni 2, in arrivo il 26 ottobre prossimo. Ed è tempo anche di anticipazioni, così all’attrice nel corso dell’intervista hanno domandato cosa aspettarsi dalle nuove puntate. La Scalera ha risposto così:

“Imma è sempre minacciosa (ride). I caratteri dei personaggi non cambiano. Cambiano le vicende, ci saranno nuovi gialli ispirati ai romanzi di Mariolina Venezia con altrettante indagini. Il lato sentimentale di Imma è sempre più complesso”

Dunque bisogna essere pronti a tutto. Imma Tataranni e Calogiuri si mettono insieme nella seconda stagione? Come ha svelato l’attrice sarà tutto più complesso dopo il bacio, ma il sostituto procuratore rimane molto legato anche al marito. Quando le hanno chiesto cosa succederà con Calogiuri, Vanessa Scalera ha risposto così:

“Non posso svelare… grandi stravolgimenti non ce ne saranno, non vi preoccupate. Però diciamo che il personaggio di Calogiuri è sempre molto presente nella vita di Imma, come lo è suo marito Pietro del resto. Lei è sempre impelagata in questa dualità sentimentale”

Imma Tataranni sarà divisa tra il marito Pietro e Calogiuri nella seconda stagione. D’altronde è così che si è conclusa la prima: il bacio con Calogiuri, lei che fugge e raggiunge il marito alla festa patronale di Matera e lo bacia appassionatamente. Poi, però, gli sguardi di Imma e Calogiuri si trovano tra mille, da una terrazza all’altra della piazza…