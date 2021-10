Imma Tataranni 2, data d’inizio e anticipazioni sulla nuova stagione

Quando inizia Imma Tataranni 2? C’è grande, anzi grandissima attesa da parte del pubblico per il ritorno di questa fortunata fiction. La prima stagione è stata un grande successo, infatti: gli spettatori di Rai Uno si sono mostrati molto colpiti da questo personaggio interpretato da Vanessa Scalera. L’affetto verso il sostituto procuratore di Matera è enorme, di conseguenza anche le aspettative per la seconda stagione sono molto alte. Gli ascolti dei primi episodi sono stati così soddisfacenti da spingere la produzione e la Rai a confermare subito Imma Tataranni 2.

Il momento di vedere le nuove avventure sta arrivando, mancano infatti due settimane: la data d’inizio di Imma Tataranni 2 è fissata al momento al 26 ottobre 2021. Per la seconda stagione dunque in casa Rai hanno optato per il martedì sera, non più per la domenica come è successo due anni fa. La prima stagione infatti è andata in onda tra il 22 settembre e il 27 ottobre 2019. Erano sei puntate, mentre per la seconda stagione di Imma Tataranni si allunga e durerà più puntate. Questo conferma l’enorme fiducia che si ha in questo prodotto.

L’arrivo dei nuovi episodi è stato annunciato da La Repubblica pochi giorni fa, che ha anche intervistato Vanessa Scalera. L’attrice è la protagonista della fiction e ha fornito alcune anticipazioni su Imma Tataranni 2, senza svelare però in tutto e per tutto cosa accadrà. Ha rassicurato i fan sul fatto che il personaggio non è cambiato, è sempre la stessa Imma, incasinata sentimentalmente e dedita al lavoro. Cosa succederà con Calogiuri? “Lui è intimorito da lei”, ha detto la Scalera a tal proposito.

Il rapporto con la figlia si inasprirà ancor di più, anche per le storie d’amore della ragazza con persone che alla madre non vanno molto a genio. L’attrice ha aggiunto che la figlia della Tataranni si batterà per l’ambiente, sarà una piccola Greta Thunberg insomma. Cosa dire del marito, interpretato da Massimiliano Gallo? Il loro rapporto non cambierà molto, segno del fatto che la coppia abbia il suo equilibrio sebbene siano due persone molto diverse. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni sulla seconda stagione di Imma Tataranni per saperne di più.