Imma Tataranni 2 si allunga: in arrivo più puntate, presto al via le riprese

Imma Tataranni 2 sta scaldando i motori. La seconda stagione della fortunatissima fiction con Vanessa Scalera protagonista arriverà sulle reti Rai forse in autunno, se tutto dovesse filare liscio. Si conoscono al momento le date delle riprese, sia il giorno in cui si aprirà il set sia il giorno in cui è previsto l’ultimo ciak. La Repubblica ha reso noto che è giunto l’ok da parte della giunta comunale di Matera per le riprese, che si svolgeranno dal 29 marzo al 5 luglio 2021. Questi i mesi in cui il cast della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sarà impegnato nella città della Basilicata e non solo per le riprese delle nuove puntate.

A proposito delle puntate, c’è una grande novità: Imma Tataranni 2 si allunga di due puntate. La prima stagione era composta da sei puntate, mentre la seconda andrà in onda per otto prime serate. Una promozione meritata dal Sostituto Procuratore interpretato dalla Scalera, visto che gli ascolti l’hanno premiata e il pubblico si è subito affezionato a questo personaggio. Una notizia, quella delle otto puntate di Imma Tataranni 2, che di sicuro farà più che piacere ai fan della fiction. La messa in onda è prevista per il prossimo autunno, ma naturalmente se il Covid dovesse mettere di nuovo il bastone tra le ruote ai set televisivi e cinematografici allora potrebbe slittare.

Le riprese si svolgeranno nella città di Matera: nel rione Sassi, in altre zone del centro storico come anche in periferia. Alcune scene verranno girate anche in Val d’Angri. Presto per avere anticipazioni sulla trama di Imma Tataranni 2, ma come sempre la giustizia sarà il tema principale. Il personaggio di Vanessa Scalera lotterà ancora per portare a galla la verità nei casi, ma anche per la sua famiglia.

Un grande punto interrogativo invece rimane sulla vita privata di Imma: il bacio con Calogiuri avrà conseguenze sul suo matrimonio? Oppure i due lo dimenticheranno, considerandolo un errore? A proposito di questa scena, Massimiliano Gallo – che nella fiction è Pietro – ha raccontato un aneddoto divertente che riguarda la Scalera.