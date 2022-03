Imma Tataranni 2, slittano le nuove puntate? Quando torna in onda

Quando vanno in onda le nuove puntate di Imma Tataranni 2? La stagione del Sostituto Procuratore è stata divisa in due parti: la prima è andata in onda a fine 2021, la seconda era in programma per questa primavera. Per ora però tutto tace e questo lascia pensare che potrebbe esserci uno slittamento. Le fiction targate Rai sono quasi sempre una garanzia ormai e anche Imma è entrata nei cuori del pubblico. Il personaggio di Vanessa Scalera è riuscita a conquistarsi un posto nell’olimpo dei personaggi più amati delle fiction di Rai Uno e per questo c’è grande attesa per sapere quando tornerà.

Della seconda stagione sono state girate otto puntate in totale: quattro sono andati in onda, gli altri quattro sono in arrivo. Quando, al momento, non si sa con certezza. In un primo momento sembrava che l’attesa dovesse essere relativamente breve, si parlava di qualche mese in attesa della primavera del 2022. Marzo è cominciato e di Imma Tataranni non si sa ancora nulla. Per questo i fan hanno cominciato a farsi delle domande. A rispondere ci ha pensato Tv Blog. Tra le domande arrivate su Instagram oggi ce n’era una sulla seconda parte di Imma Tataranni 2: quando andrà in onda?

In realtà l’utente in questione si è interrogato pure sul perché ci sia stata questa interruzione. Era già previsto però che le puntate sarebbero state divise in due parti, ma adesso è possibile che le nuove puntate slittino. Tv Blog ha spiegato infatti che la seconda parte sarebbe dovuta andare in onda in primavera ma che al momento non ci sono notizie. Nulla di certo, né in un caso né nell’altro, per questo per avere certezze è meglio attendere.

Rai Uno potrebbe annunciare da un momento all’altro il ritorno di Imma Tataranni 2. Eppure è possibile che venga spostato al prossimo autunno: avrebbe senso? Forse no, ma non è da escludere. Forse far passare troppo tempo non gioverebbe al prodotto, qualcuno potrebbe dimenticare dove eravamo rimasti. Non resta che attendere notizie certe o ufficiali in merito.