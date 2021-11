Imma Tataranni 2 torna nel 2022: quando vanno in onda le nuove puntate

La seconda stagione della fiction è stata divisa in due: la seconda parte andrà in onda l’anno prossimo, il riassunto delle prime puntate

Quando vanno in onda le nuove puntate di Imma Tataranni 2? Le avventure del Sostituto Procuratore di Matera hanno seguito le orme di quelle di Andrea Fanti di Doc – Nelle tue mani. La fiction di Luca Argentero è stata divisa in due parti, per forza di cose a causa del Covid, ma pare che l’esperimento non sia dispiaciuto in casa Rai. La seconda stagione di Imma Tataranni è stata divisa in due parti proprio come Doc. Le prime quattro puntate sono andate in onda a fine 2021 e sono state un grandissimo successo, ma ora il pubblico dovrà aspettare qualche mese.

Sì, si parla di mesi di attesa e di sicuro non è una notizia molto positiva per gli appassionati della dottoressa di Vanessa Scalera. La seconda parte di Imma Tataranni 2 andrà in onda nel 2022, ma al momento non si sa ancora quando di preciso. Si vocifera di primavera del nuovo anno, però per avere certezza è sempre meglio attendere notizie ufficiali. Non è detto che alla fine Rai Uno non decida di inserirlo nel palinsesto dell’inverno del 2022, quindi a febbraio per esempio.

Se ne saprà di più a inizio 2022, quando ci saranno anche altri appuntamenti con la fiction di Rai Uno e tra questi c’è anche Doc, oltre a Don Matteo. L’inverno di Rai Uno insomma è affollato, per questo è più probabile vedere le nuove puntate di Imma Tataranni 2 nella primavera del 2022.

Imma Tataranni 2, il riassunto delle prime quattro puntate

Nella prima parte andata in onda tra fine ottobre e inizi novembre 2021 c’è stata una svolta cruenta nelle avventure del Sostituto Procuratore. Imma sta continuando a lavorare al caso di Romaniello ed è riuscita a raccogliere le prove contro di lui. Questo passo avanti nel processo però è costato caro a Pietro, che ha visto i suoi sogni andare letteralmente in fumo. Il marito della Tataranni ha lasciato il suo lavoro per aprire un locale jazz, era molto contento ma il suo entusiasmo è svanito tra le fiamme: il locale è stato dato a fuoco. Questo minerà anche il rapporto tra Imma e Pietro? Romaniello è intenzionato a compromettere il matrimonio della Tataranni e si è servito anche di Calogiuri per riuscirci.

Il neo maresciallo è ancora innamorato della Tataranni sebbene il tentativo di avvicinamento dopo essersi ritrovati nella prima puntata non è andato a buon fine. Calogiuri ha provato a baciare Imma, ma alla fine non è successo nulla. Che ci sia attrazione era evidente anche nelle prime puntate della seconda stagione, per cui meglio essere pronti a tutto per il 2022. Intanto, Valentina si è avvicinata a Gabriele ma il ritorno di Samuel a Matera non l’ha lasciata indifferente. Alla fine Samuel è andato via dalla città.