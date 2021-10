Imma Tataranni 2: numero puntate, cast attori, repliche e location

Numero puntate, cast, trama e location di Imma Tataranni 2: tutto ciò che c’è da sapere sulla fiction in vista della prima puntata del 26 ottobre 2021. Il Sostituto Procuratore interpretato da Vanessa Scalera torna su Rai Uno e con una speciale promozione: quante puntate ci sono nella seconda stagione? Saranno otto, due in più rispetto alla prima di un paio di anni fa. C’è però una novità in merito alla programmazione: Imma Tataranni 2 andrà in onda in due parti. Le prime quattro puntate dal 26 ottobre al 16 novembre, le altre quattro invece nella primavera del 2022. Per quanto riguarda le repliche delle puntate di Imma Tataranni, invece, sono disponibili sulla piattaforma Raiplay.

Imma Tataranni, le location della seconda stagione

La location di Imma Tataranni è ancora Matera, la città in Basilicata che ha fatto da sfondo anche nella prima stagione. Questa è la location principale, ma le riprese hanno fatto tappa anche in altri luoghi: Metaponto, Val d’Angri e Marsicotevere. Altre scene sono state girate invece alla diga del Pertusillo, sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturino e a Viggiani.

Trama seconda stagione Imma Tataranni, da dove si riparte

Molti spettatori si aspettano una trama di Imma Tataranni 2 incentrata sul rapporto con Calogiuri, ma così non sarà. Vanessa Scalera è stata chiara su questo punto: la sua Imma sarà confusa sì, ma non vuole lasciare il marito Pietro. Certo è che l’attrice non potrebbe mai svelare il finale della stagione, quindi tutto potrebbe succedere, anche con Calogiuri. La loro attrazione non svanirà nel nulla e lavoreranno di nuovo fianco a fianco. Non sarà semplice, dopo il bacio che c’è stato, ma la Tataranni resisterà con tutta sé stessa alle tentazioni, anche grazie al lavoro, a cui si dedicherà anima e corpo. La figlia Valentina abbraccerà la causa ambientalista e questo potrebbe rischiare di metterla nei guai. Imma dovrà inoltre badare alla madre nella casa di riposo e convivere con la suocera, perché saranno costretti a trasferirsi da lei.

Da dove si ripartirà, allora? Nella prima puntata di Imma Tataranni Sostituto Procuratore 2 la famiglia De Ruggero tornerà a Matera dopo un viaggio a Parigi. Valentina non avrà ancora superato del tutto la rottura con Samuel, ma troverà sostegno in Giovanni, sempre più presente in casa e questo non piacerà molto a Imma. Calogiuri invece sarà di ritorno da una missione in Centro America e si ritroveranno subito insieme a lavorare su un caso. Pietro deciderà di cambiare vita: ha intenzione di lasciare il vecchio lavoro e aprire un jazz club.

Imma Tataranni 2, il cast di attori e personaggi

Di seguito l’elenco di attori e personaggi di Imma Tataranni 2, che vede solo conferme e nuovi arrivi: