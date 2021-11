Imma Tataranni 2, Calogiuri volta pagina con Laura? Procuratore gelosa

Calogiuri di Imma Tataranni è uno dei personaggi più amati del cast della fiction. Oltre alla protagonista, il Sostituto Procuratore portato al successo da Vanessa Scalera, anche il neopromosso maresciallo suscita parecchia curiosità. Seguendo le prossime puntate molti si domanderanno se Calogiuri e Laura si metteranno insieme. Lei è il nuovo carabiniere arrivato in procura e nelle prossime puntate proprio Imma scoprirà che Calogiuri tradisce Jessica con Laura. Tuttavia l’attrazione tra Imma e Ippazio non si è spenta, anzi sembra facciano ancora molta fatica a stare lontani. Soprattutto dopo il bacio della prima stagione.

Nelle prossime puntate comunque Calogiuri dimostrerà di voler voltare pagina nella sua vita privata e lo farà forse nel modo sbagliato. La Tataranni scoprirà che Calogiuri ha una relazione con Bartolini e non mancherà di fargli la ramanzina. Lui non accetterà questa intromissione, anzi le dirà di non mettere più becco nella sua vita privata. Una presa di posizione molto dura e netta da parte del giovane, ma dietro alla quale potrebbe nascondersi dell’altro.

L’attore di Calogiuri in Imma Tataranni ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista a Tele Sette e ha rivelato che il suo personaggio avrà una vita sentimentale abbastanza movimentata. Le novità non mancheranno di sicuro insomma dopo la svolta professionale. Tutte le sue azioni e le sue parole però hanno un unico fine: lasciare il segno in Imma. Queste le parole di Lapice:

“Per Calogiuri è sempre importante mettersi in mostra davanti alla sua dottoressa, in cui continua a specchiarsi seppure con una consapevolezza diversa. Il loro è un rapporto importante di amicizia e di protezione. Ma c’è anche tanto altro”

Insomma, Laura potrebbe essere solo una distrazione e un tentativo di andare avanti, ma mentre qualcuno si chiederà che fine farà Jessica la maggior parte del pubblico continua a fare il tifo per Imma Tataranni e Calogiuri insieme. L’attrice Vanessa Scalera è stata chiara sul suo personaggio: vuole dedicarsi al marito e alla famiglia, ma sarà parecchio in difficoltà. Questo non le impedirà però di provare gelosia per Calogiuri: “La Tataranni è gelosa di chiunque giri intorno a Calogiuri“, ha dichiarato la Scalera a Tele Sette.

Le anticipazioni su Imma Tataranni 2 non svelano se ci sarà il lieto fine tra il Sostituto Procuratore e il neo maresciallo. Ogni spettatore si farà la propria idea, ma da ciò che si è visto finora è facile immaginare che Imma difficilmente rinuncerà alla sua famiglia.