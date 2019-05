Imma Di Ninni dal reality alla realtà: “Per vivere faccio le pulizie”

Imma Di Ninni: cosa fa oggi la vincitrice di Uno Due Tre Stalla

Imma Di Ninni torna a parlare del dramma che ha vissuto dopo la vittoria del reality Uno due tre stalla nel 2007. Dopo dodici anni, la vincitrice dello show ha dichiarato alle pagine di Nuovo Tv di aver perso tutto e di soffrire per la sua situazione economica. Imma, da sempre appassionata di tv, pensava di aver raggiunto il successo dopo la sua partecipazione al reality condotto da Barbara d’Urso nel 2007, di cui fu la vincitrice. Invece per lei le porte del mondo dello spettacolo si sono chiuse, impedendole di proseguire la sua carriera televisiva. I 300 mila euro vinti furono subito investiti, come lei stessa ha raccontato, in una casa che però oggi risulta pignorata. Dopo un periodo iniziale di grande popolarità, il mondo dello spettacolo le avrebbe chiuso le porte in faccia, spingendola così a percorrere nuove strade lavorative. Dopo alcuni provini andati male, tra cui l’ultimo è stato quello all’Isola dei Famosi, ha deciso di iniziare a lavorare come collaboratrice domestica in quattro b&b.

Imma Di Ninni: “Vivo in un appartamento di 15 metri quadri”

Alla rivista Imma ha dichiarato: “Oggi per vivere faccio le pulizie, non me ne vergogno”. Dopo la vittoria del reality quando ha capito che il mondo dello spettacolo non le concedeva una seconda possibilità, ha deciso da lasciare tutto e partire per vivere in una comunità di Medjugorie. In questo modo ha superato le difficoltà di quel periodo e ha conosciuto l’amore della sua vita, si è sposata ed è diventata mamma. Ma qualcosa è andato storto ha spiegato: “Le cose non hanno funzionato, tre anni fa io e mio marito abbiamo deciso di separarci. A quel punto la mia vita si è complicata, mi hanno pignorato la casa“. Ha poi continuato dicendo: “Ora abito in un appartamento di 15 metri quadrati, spesso salto la cena per lasciare più cibo a mio figlio“.

La vita di Imma Di Ninni lontana dai riflettori

Ospite di Barbara d’Urso, qualche mese fa Imma ha raccontato cosa ha fatto negli ultimi 10 anni: “Quando si sono spenti i riflettori, io sono rimasta ostaggio di questo castello dorato. Vivi di illusioni fino a quando ti rendi conto che non c’è lavoro per te. Ho scelto di entrare in una comunità a Medjugorje per disintossicarmi dalla rabbia e dalla delusione. Ero furiosa per come mi trattavano ai provini. L’anno scorso ho fatto un provino per l’Isola e mi hanno detto che non potevano prendermi perché non ho followers, non sono social”.