Imma Di Ninni oggi: “Scartata all’Isola dei Famosi perché non ho follower”

Che fine ha fatto Imma Di Ninni, la vincitrice di Uno Due Tre Stalla

A più di dieci anni dalla vittoria a Uno Due Tre Stalla, Imma Di Ninni è tornata in tv. La showgirl è stata ospite a Domenica Live, dove ha raccontato la sua nuova vita. Una vita lontana dalla televisione e dal successo. Dopo aver vinto 300 mila euro nel reality show condotto nel 2007 da Barbara d’Urso, Imma non è riuscita ad andare avanti nel mondo dello spettacolo nonostante la sua esperienza da attrice teatrale. Tanti i provini andati male, tra cui l’ultimo è stato quello all’Isola dei Famosi. “Mi sono presentata ai casting dello scorso anno, mi hanno detto che sono perfetta per il programma ma non ho abbastanza follower”, ha confidato Imma. Che oggi per vivere si dà da fare come donna delle pulizie. “E non me ne vergogno”, ha sottolineato la Di Ninni. Ma come ha speso la grossa vincita ottenuta con la trasmissione Mediaset ambientata in una fattoria del Lazio?

Imma Di Ninni scartata all’Isola dei Famosi

“Con quei soldi ho comprato una casa che oggi è pignorata. Mi sono separata e dovuto crescere mia figlia da sola”, ha spiegato Imma Di Ninni, che oggi vive in un monolocale. In passato la donna ha vissuto in una comunità di Medjugorie, un modo per superare le difficoltà che ha dovuto affrontare e che inevitabilmente l’hanno cambiata. “Sono andata lì per disintossicarmi dalla rabbia e dalla delusione. Ero furiosa per come mi trattavano ai provini”, ha ammesso Imma Di Ninni a Domenica Live.

Imma Di Ninni ha rifiutato Uomini e Donne

In un’intervista rilasciata a Tv Blog nel 2017, Immi Di Ninni ha confessato: “Alcune porte le ho trovate chiuse, ma altre le ho chiuse io. Ho rifiutato un calendario, così come il ruolo di tronista e le ospitate a Buona Domenica per fare la cretina. Ho strappato contratti, son stata una voce fuori dal coro. Ma non sono pentita. Ho preferito il teatro”