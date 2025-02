Imma Battaglia replica all’odio per lei ed Eva: lo sfogo è sublime

Quello tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è un amore travolgente, passionale, rispettoso e assolutamente autentico. Ora l’attrice si ritrova “rinchiusa” dentro la Casa del Grande Fratello, ignara di tutto ciò che accade fuori e ignara delle parole che molte persone stanno rivolgendo a lei e a sua moglie. Parole che offendono, parole che feriscono e che, come spesso accade oggi, colpiscono la loro omosessualità denigrandola e aggettivandola con le peggio espressioni. Tutto questo per cosa? Perché Eva non piace come concorrente del reality e per questo dovrebbe uscire, o perché “semplicemente” l’odio si mischia all’ignoranza e questa è solo l’ennesima prova? Nel frattempo, però, Imma Battaglia ha scelto di reagire: come? Pubblicando un breve video risposta su Instagram e ringraziando, sì, ringraziando per l’odio ricevuto. Una reazione che sorprende, ma che trasuda una profonda maturità d’animo.

Imma Battaglia va in difesa di Eva e del loro amore, poi ringrazia gli haters

“Volevo davvero cogliere questa occasione per ringraziare tutte le persone che mi odiano, che ci odiano”: sono queste le parole con le quali Imma ha scelto di iniziare il suo video in risposta a chi semina odio a lei e a Eva Grimaldi. Le parole della moglie dell’attrice sono incisive, ma non contengono insulti, né rabbia. Sarebbe troppo semplice, sarebbe troppo riduttivo scendere ai livelli di chi perde tempo a offendere perché due persone si amano. L’attivista, infatti, sceglie una via diversa, ossia quella della comprensione e del ringraziamento:

[…] tutte le persone che da quando Eva è nel GF ci inondano di epiteti davvero terribili che non ripeto perché non ha senso. Ma io li ringrazio perché mi aiutano sempre a ricordare che cos’è l’odio, la violenza, l’omofobia e mentre penso a questo so, e mi aiutano a stabilire veramente i confini, so da che parte sono loro e da che parte siamo io ed Eva […]

Il potere delle parole può davvero fare la differenza, anche quando si tratta di odio ingiustificato (avete dato un’occhiata ai commenti sotto i post che le ritraggono insieme?). Imma Battaglia ha giustamente voluto approfittare della sua visibilità per rispondere a chi semina cattiveria e per offrire una grande lezione di vita.

Io ed Eva siamo dalla parte dell’amore, siamo dalla parte dell’educazione, della gentilezza dell’accoglienza e lo saremo sempre di più. Quindi io vi ringrazio dal profondo del mio cuore del vostro odio perché sarà il vostro odio che mangerà voi stessi perché noi viviamo sereni e felici nonostante tutto.

Insomma, Imma Battaglia ha dimostrato che rispondere con odio all’odio non è mai la scelta giusta. Serve piuttosto la consapevolezza e la maturità emotiva per capire realmente da che parte stare e rendersi effettivamente conto che i confini sono necessari.

L’amore tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi

Eva e Imma si sono unite civilmente il 19 maggio 2019 e lo hanno fatto dopo “8 anni, 5 mesi, 180 giorni e notti“, come hanno scritto nei biglietti da regalare agli invitati. E così l’amore ha trionfato su tutto e tre anni dopo l’approvazione della legge Cirinnà, l’attrice e la politica si sono dette il “sì” per la vita. A unirle in matrimonio proprio la senatrice Monica Cirinnà, mentre il ruolo del wedding planner è andato ovviamente all’unico e inimitabile Enzo Miccio.

“Non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto”, aveva detto Eva Grimaldi a Battaglia. E oggi, Imma, ne ha avuto certamente la conferma.