Imma Battaglia, grave lutto: le parole di Eva Grimaldi

Nelle ultime ore l’attivista LGBTQA+ Imma Battaglia è stata colpita da un grave lutto familiare. E’ venuta difatti a mancare sua madre Luisa. La triste notizia è stata data dalla stessa Imma con un post pubblicato sui social. Poco fa anche sua moglie Eva Grimaldi ha condiviso un commovente messaggio per ricordare la suocera. Le sue parole sono state ricche d’amore e stima. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha scritto.

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sono state colpite da un grave lutto. Questa mattina è difatti venuta a mancare la madre di Imma, la signora Luisa. Entrambe hanno dato la triste notizia con un post pubblicato sui rispettivi profili social. Imma ha difatti condiviso alcuni scatti in compagnia della madre, alla quale ha dedicato delle bellissime parole che hanno commosso i suoi follower. Anche Eva ci ha tenuto a ricordare la suocera alla quale era legatissima, definita da lei addirittura come una seconda mamma. Sul suo profilo Instagram ufficiale ha infatti pubblicato a propria volta un post in memoria della signora Luisa.

Di seguito riportiamo le parole rivolte da Eva Grimaldi alla suocera:

Quanto amore ci siamo donate a vicenda. Sono felice, fiera e orgogliosa di averti avuto nella mia vita. Mi dicevi sempre di non piangere, beh oggi faccio un po’ fatica ma ti prometto che ce la metterò tutta. Fai buon viaggio mamma Luisa, mi mancherai tanto.

Di seguito, invece, quanto scritto da Imma per la mamma:

Continua a volgere il tuo sguardo su di noi mammina mia, qui oggi siamo tutti molto tristi, ma sono certa che lassù si sta preparando una festa meravigliosa per l’arrivo della grandissima mamma Luisa. Mi mancherai tantissimo ma sono sicura che continuerò a sentirti sempre al mio fianco. Ti amo per sempre.

Numerosi vip e personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto esprimere il loro cordoglio verso la coppia. Tra i tanti messaggi di condoglianze ricevuti segnaliamo quelli di Mara Venier, dell’ex di Grimaldi Gabriel Garko, Monica Setta, Simona Ventura, Serena Bortone, Nina Soldano, Enzo Miccio, Maria Grazia Cucinotta, Saturnino, Andy dei Bluvertigo e moltissimi altri. Non poteva chiaramente mancare anche l’affetto di tutta la comunità LGBTQA+. Imma ci ha tenuto difatti a ringraziare personalmente tutte le persone che le hanno dimostrato la loro vicinanza in queste ore così difficili con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

L’amore tra Imma ed Eva

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi si sono conosciute nel 2008 a Roma al Gay Village. Le due si sono sposate nel maggio del 2019 con rito civile sempre a Roma. Il testimone al loro matrimonio è stato l’attore Gabriel Garko, ex di Eva. Per lei sono state le seconde nozze mentre per Imma è stato il primo sì.