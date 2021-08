Imen Jane, bufera per le parole sull’Afghanistan: cosa ha detto

Imen Jane, instagrammer, esperta di economia e influencer (su Instagram conta oltre 350mila followers), è ripiombata al centro di una bufera mediatica. Poche settimane fa era stata raggiunta da una raffica di critiche, assieme alla sua amica Francesca Mapelli, per essersi rivolta in maniera non proprio carina, per usare un eufemismo, a una cameriera palermitana. Oggi, Jane è stata attaccata duramente da moltissimi utenti di Twitter che hanno trovato poco azzeccata una Stories in cui ha parlato di quel che sta accadendo in Afghanistan, Paese mediorientale riconquistato dai talebani che hanno già dichiarato la nascita dello stato islamico che seguirà le regole fondamentaliste.

In particolare, ad attirare su Imen una cascata di biasimi, è stato il seguente intervento:

Le parole spese da Imen si riferiscono ai ‘falling man‘. Vale a dire quelle persone disperate afghane che a Kabul, capitale in cui si sono insediati i talebani nelle scorse ore sancendo il loro ritorno alla guida dello Paese, si sono aggrappate con la forza di chi non ha più nulla da perdere alla carlinga e ai carrelli dell’aereo americano C17 che è comunque decollato. Inevitabile che le persone appese, dopo la partenza del mezzo, abbiano perso aderenza con il velivolo, cadendo nel vuoto. Una fine orribile, immagini da pugno nello stomaco che in poche ore hanno fatto il giro del mondo.

Tornando a Imen, la Stories, come detto, le ha attirato una marea di critiche. A un certo punto l’economista è persino finita in tendenza sul social dei cinguettii. Tantissime le persone che l’hanno attaccata duramente. Lei si è giustificata dicendo che non era assolutamente sua intenzione fare dell’ironia. Senza dubbio non lo era, ma è altrettanto vero che la Stories incriminata è risultata ambigua e, forse, avrebbe potuto essere realizzata diversamente, in modo più chiaro.

Imen Jane e la laurea inesistente

La giovane, quando ha acquisito popolarità, sostenne di aver conseguito una laurea all’Università Bicocca di Milano. L’informazione si è però rivelata del tutto falsa. Nessuna laurea: nonostante ciò, tale bugia non le ha precluso, nel corso del tempo, di presenziare a conferenze ed incontrare personaggi del calibro di Sergio Mattarella e Beppe Sala.