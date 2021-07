Imen Jane, bufera a Palermo sull’influencer economista: scoppia il caso

Chi è Imen Jane e perché tutti ce l’hanno con lei? La risposta a questa domanda la dobbiamo andare a ricercare prima di tutto in un articolo di Dagospia pubblicato un anno fa. L’inchiesta aveva svelato la vera identità dell’influencer, mettendola alla berlina di chi non vedeva l’ora di un suo passo falso. Imen Jane, instagrammer appassionata di economia da oltre 350 mila followers, si era infatti fatta passare per molto tempo come laureata, quando la realtà dei fatti è ben diversa.

Per molto tempo, Jane ha dichiarato su tutti i suoi profili (compreso quella della sua azienda, la Will Italia) di aver ottenuto una laurea presso l’Università Bicocca. L’informazione, del tutto falsa, non le ha però impedito, nel corso del tempo, di presenziare a conferenze ed incontrare personaggi del calibro di Sergio Mattarella e Beppe Sala.

Ad un anno dall’articolo di Dagospia che la sbugiardava, non molto in realtà sembra essere cambiato per Imen. La giovane influencer continua infatti a partecipare a convegni e conferenze sponsorizzata da aziende anche piuttosto note. Peccato che nelle scorse ore l’influencer sia finita nuovamente nell’occhio del ciclone per una serie di Stories da molti definite classiste. Ma cos’è successo esattamente?

Imen Jane e l’amica Francesca Mapelli scatenano le ire di Twitter

Sono bastati un paio di video girati a Palermo, dove Imen è stata invitata da Davines Italia, per scatenare una polemica che non accenna a fermarsi. In estrema sintesi, Imen e la sua amica Francesca Mapelli, responsabile per l’Europa Meridionale di I_D, si sarebbero mostrate particolarmente scortesi nei confronti di camerieri e tassisti siciliani. Nei loro confronti. le due avrebbero dimostrato (per così dire) la spocchia tipica del “milanese imbruttito”.

Ad avere causato particolari malumori è stato nello specifico uno scambio fra la Mapelli e una cameriera, “rea” di non conoscere la storia del suo locale.

La stessa Mapelli si è poi attirata le antipatie dei commentatori più accaniti quando al posto di ordinare delle semplici uova strapazzate ha chiesto delle “scrambled eggs“, sfoggiando un inglese del tutto superfluo per l’occasione.

In breve tempo, le Stories di Imen Jane hanno fatto il giro del web. La giovane è insomma diventata il pungiball di tutti gli hater che, da un annetto a questa parte, non vedevano l’ora di avere una nuova occasione per darle contro.