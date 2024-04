Ilenia Pastorelli, Belve: “Io e te su Onlyfans”. Fagnani basita (video)

Ilenia Pastorelli, attrice che ha mosso i primi passi nel mondo televisivo partecipando al Grande Fratello 12 nel 2011, è finita sotto le grinfie di Francesca Fagnani nel corso della terza puntata della nuova stagione di Belve. A dire il vero, osservando il video delle anticipazioni dell’intervista, pare che a un certo punto si siano ribaltati i ruoli, con la Pastorelli che è riuscita a mettere in difficoltà la giornalista chiedendole se fosse disposta ad aprire un profilo su OnlyFans, nota piattaforma in cui circolano contenuti per adulti.

“Se mi sento a mio agio nelle scene in cui mi spoglio? Io te lo dico Francy, a me se arriva il bonifico sono sempre a mio agio”, ha spiegato con assoluta franchezza e con una risata la Pastorelli a proposito di alcune scene filmiche che si è ritrovata a girare. Ed è qui che è arrivata la battuta su Onlyfans. L’attrice ha sostenuto che se lei stessa e la Fagnani si dovessero iscrivere sulla piattaforma farebbero entrambe un sacco di soldi.

“Guarda se ci iscriviamo io e te facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi”, ha dichiarato la Pastorelli. La Fagnani per qualche secondo è rimasta basita, manifestando una risata un po’ imbarazzata. Per una volta ha perso il pallino dell’intervista, evidentemente non aspettandosi un’uscita del genere a cui dover replicare. Pochi attimi di smarrimento, poi ha subito ripreso le redini della chiacchierata: “Lei lo farebbe (Onlyfans, ndr), sinceramente?”. Prontissima la replica sfacciata dell’ospite: “A voglia, che me frega, quelli (i clienti, ndr) fanno bonifici forti”. “Scusi, non per farle i conti in tasca, ma lei adesso guadagna?”. I bonifici non si rifiutano mai”, ha chiosato l’attrice.

Nel corso della conversazione si è poi arrivati a parlare dei Dieci Comandamenti, non proprio il pezzo forte della Pastorelli. La Fagnani le ha domandato di elencarli. L’attrice, per usare un eufemismo, non ha brillato.

Belve, tensioni e gaffe di Marcella Bella durante la terza puntata

Nella terza puntata del talk, in qualità di ospite è stata accolta anche Marcella Bella. Durante l’intervista c’è stata una gaffe imbarazzante e anche un attimo di tensione con la Fagnani. La cantante, che si è auto definita un’icona gay, manco ha saputo spiegare il significato della sigla LGBTQA+ (alla faccia dell’essere un simbolo gay). Naturalmente la conduttrice l’ha prontamente ‘infilzata’. Poi l’artista ha avuto un momento di stizza quando la padrona di casa del talk le ha domandato di dettagliare la vicenda relativa ai problemi avuti con il fisco in passato.