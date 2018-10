Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole si sposa: “Come saranno le mie nozze”

Ilenia Lazzarin, Viola di Un Posto al Sole, si sposa con Roberto: i dettagli del matrimonio

Ilenia Lazzarin, conosciuta per il ruolo di Viola in Un Posto al Sole, annuncia finalmente il suo matrimonio. La giovane attrice è in dolce attesa da sei mesi e ora è pronta a convolare a nozze con il suo amato Roberto. Quando ha dato l’annuncio della sua gravidanza i fan sono saltati di gioia. Infatti, Ilenia è una delle attrici italiane più apprezzate nel mondo delle soap. Ora sulla rivista Gente è possibile scoprire che la Lazzarin ha scelto di dire sì al suo Roberto, sotto gli occhi di Dio. I due consolideranno il loro amore in chiesa, in Costiera Amalfitana. Si tratta di un luogo molto amato dalla coppia e protagonista delle loro fughe d’amore. Proprio per tale motivo, hanno scelto di rendere ufficiale la loro unione in questo posto. Ilenia non può essere felice ed emozionata per questo grande giorno, ma ammette di non provare ansia. Nessuno dei due sono ansioni per questo tanto atteso matrimonio: “Ci mettiamo l’uno nelle mani dell’altra e ci facciamo benedire e guidare da Dio”.

Ilenia Lazzarin annuncia il suo matrimonio: “Ecco come saranno le mie nozze”

Ilenia rende ufficiale l’annuncio del suo matrimonio. Innamoratissima di Roberto, la persona con cui ride di più durante la giornata, è pronta a creare una famiglia. Il bambino che attendono è un maschietto e tra tre mesi conoscerà i suoi due genitori. In questi sei mesi, Ilenia ammette di aver preso solo sei chili. E, intanto, rivela qualche dettaglio del suo matrimonio. Inizialmente avevano pensato a un evento molto intimo e ristretto, ma poi si sono resi conto di avere tanti amici e familiari come invitati. Per questa importante giornata hanno pensato a una cena con la famiglia e subito dopo una grande festa con tutti i loro amici e parenti.

Ilenia Lazzarin e l’abito da sposa: i dettagli del vestito del matrimonio

Ilenia rivela anche qualche piccolo particolare del suo vestito da sposa. La giovane attrice, interprete di Viola, annuncia che sarà bianco e non mancherà il velo. Ad aiutarla nella scelta dell’abito ci hanno pensato le ragazze che lavorano all’Atelier Emè di Napoli. L’attrice appare molto entusiasta per questo grande giorno in cui consoliderà il suo amore con Roberto.