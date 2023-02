Ilary e Totti, San Valentino speciale. Il regalo misterioso per Chanel

By

Quest’oggi, 14 febbraio, è per molti fidanzati e fidanzate una giornata particolarmente speciale: si celebra infatti la festa di San Valentino, tradizionalmente considerata la festa degli innamorati. Viene dunque naturale chiedersi come stiano passando queste 24 ore così preziose Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi da un lato e Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian Muller dall’altro.

Ilary e Totti sono stati senza ombra di dubbio una delle coppie più amate dello showbitz italiano, per cui è normale che in tanti si pongano la questione su come hanno trascorso il primo giorno degli innamorati dopo la fine del loro matrimonio. La risposta a questa domanda la si può trovare spulciando fra le loro Instagram Stories, dove i due membri dell’ex coppia hanno postato qualche piccolo aggiornamento.

Noemi Bocchi ha pubblicato poche ore fa una Stories su Instagram taggando il suo Francesco Totti in treno, mentre entrambi erano diretti ad una non meglio specificata (romantica?) destinazione. Nello scatto pubblicato dalla flower designer si può notare un piattino con della frutta secca, del succo di frutta e un tovagliogo de Le Frecce con un cuoricino.

Anche Ilary Blasi ha deciso di pubblicare un video a tema. Poche ore fa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha ricevuto da parte della terza figlia, Isobel, un cartoncino pieghevole a forma di cuore che, una volta aperto, lascia leggere il messaggio “I Love you”. Non è dato sapere, ad ogni modo, se oltre alla figlia Ilary stia passando il San Valentino anche con il nuovo fidanzato Bastian Muller, imprenditore svizzero con cui ha ritrovato l’amore dopo la separazione. Nei giorni scorsi, l’altro, Ilary ha passato un po’ di tempo con lui a Roma, mangiando nello stesso ristorante dove Totti aveva registrato il video della smentita della loro crisi.

Nel frattempo, in questa stessa giornata, la figlia di Ilary e Totti Chanel ha ricevuto un regalo “misterioso”. Via Stories, l’adolescente (oggi lanciatissima tiktoker) ha pubblicato la foto di un enorme mazzo di rose rosse ricevuto forse da un ammiratore segreto. C’è forse un ragazzo a cui la figlia di Ilary e Totti starà facendo battere il cuore? Ah, saperlo…