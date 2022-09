Ilary e Totti, Facchinetti sbotta in radio: “Non me ne frega un c…o”

Il caso della separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti, poco ma sicuro, terrà banco per molti mesi ancora. Si tratta di un argomento ancora molto fresco che sta appassionando tutti gli esperti di gossip, i presentatori dei principali salotti televisivi e in generale il grande pubblico. C’è però chi non ne può più di sentir parlare della questione, a tal punto che quando viene tirata fuori si imbufalisce: questo è il caso di Francesco Facchinetti.

Il celebre “figlio dei Pooh” e oggi lanciatissimo manager di artisti e talenti digitali si è reso protagonista proprio poche ore fa di un vero e proprio sfogo in diretta nel corso della sua trasmissione Kaos a Radio 105. Nel bel mezzo del programma, come riportato da Il Messaggero, Facchinetti ha commentato “Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto” e ha deciso, addirittura, di lasciare lo studio.

Ciò che ha riportato Il Messaggero è proprio quello che è accaduto. Francesco Facchinetti, dopo lo sfogo in diretta, ha avuto la possibilità di dire la sua via Instagram Stories, dove ha raccontato la sua versione dei fatti spiegando il motivo dietro a questo gesto così rischioso per la sua posizione all’interno della radio. Ecco le sue parole:

“Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca..o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”.

A questo punto, Facchinetti ha chiesto perdono a chi lo stesse seguendo per questa evidente mancanza di professionalità. Il figlio di Roby Facchinetti, a proposito, ha aggiunto: “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti“. Come sottolineato da Il Messaggero, non è per il momento dato sapere che cosa succederà ora a Facchinetti e alla sua trasmissione Kaos. Quel che è certo è che i piani alti della radio non saranno contenti di questa assurda sfuriata.

Francesco Facchinetti parla per la prima volta di Irama dopo il “drama”

Oggi stesso, Facchinetti è stato ospite di Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai Uno. La conduttrice, fra le tante domande sulla sua carriera e sul rapporto con il padre, ha anche tirato fuori un argomento piuttosto scottante. La giornalista Rai ha infatti chiesto a Francesco Facchinetti di parlare di Irama (oltre che di Fedez) di cui è stato manager in passato. L’autore di La canzone del Capitano non si è scomposto, commentando:

“Con Irama ho avuto la fortuna di lavorare e quando lavori con un purosangue per chi come me adora vedere realizzarsi le cose. Siamo partiti quasi da zero e ci siamo ritrovati poco dopo davanti a decine di migliaia di persone. Grazie a questa persone come lui ho capito che si può fare, qullo che cerco di dire ai ragazzi, si possono realizzare le cose, non pensate che non si possano realizzare. Se vuoi te lo racconto. E racconto anche la storia di Filippo.

Chi non ha la memoria corta, ricorderà che la fine del rapporto lavorativo fra Irama e Facchinetti non fu esattamente pacifica. Fra i due erano volate accuse e “vaffa” sui social.