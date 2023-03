Ilary e Bastian: in che lingua parlano e la scelta sul trasferimento

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Insieme dallo scorso novembre la relazione tra i due sta diventando più seria che mai mese dopo mese. L’ex moglie di Francesco Totti non ha mai parlato pubblicamente di questa love story ma in occasione del compleanno di Bastian ha condiviso su Instagram diversi selfie e una dedica romantica.

La curiosità su Ilary e Bastian è tanta, ad esempio: in che lingua parlano? Muller è tedesco e vive a Francoforte. Stando a quanto riporta il settimanale Chi la coppia comunica in inglese. A quanto pare la Blasi ha iniziato a dialogare in un’altra lingua da qualche anno. Non a caso tempo fa ha condiviso una storia sui social network in cui prendeva ripetizioni di inglese.

La presentatrice ha sicuramente ricevuto un contributo prezioso dai figli Cristian e Chanel, che fin da bambini frequentano la scuola americana a Roma. A dare una mano, poi, Michelle Hunziker – amica e collega di Ilary – che spesso cena con la Blasi e Bastian parlando a Muller in tedesco.

Non è escluso, però, che in questi mesi il 36enne abbia iniziato a studiare l’italiano per conoscere meglio la cultura della nuova compagna…

Ilary e Bastian e la decisione sul loro futuro

Sempre il settimanale Chi ha spifferato l’importante decisione presa da Ilary Blasi e Bastian Muller. I due hanno deciso di continuare la loro relazione a distanza, tra l’Italia e la Germania. Bastian non si trasferirà a Roma così come la Blasi non traslocherà a Francoforte.

Del resto la conduttrice dell’Isola dei Famosi deve badare ancora a Isabel, la terzogenita avuta sette anni fa da Francesco Totti. Ilary Blasi resterà a vivere a Roma per non stravolgere la vita della bambina, già alle prese con la separazione dei genitori.

Anche per questo motivo è del tutto fuori discussione un presunto trasferimento a Milano, come si vociferava dopo l’annuncio del divorzio da Totti. Secondo qualcuno Ilary Blasi stava cercando un appartamento in Lombardia per stare più vicina agli studi Mediaset, dove lavora da anni, e all’amica Silvia Toffanin.

Per ora Ilary Blasi resterà nella sua città natale ed è pronta a numerose trasferte pur di stare accanto al suo Bastian, con il quale la liaison procede a meraviglia tanto che l’uomo, oggi imprenditore ma con un passato da modello, ha già conosciuto figli e sorelle della Blasi.